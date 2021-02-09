Кома после спарринга и смерть супругов в бане: самые громкие ЧП, произошедшие в Башкирии на прошлой неделе

Погибшая 25-летняя женщина в одиночку растила трех маленьких дочерей

Первая неделя февраля в Башкирии выдалась весьма неспокойной: смертельные аварии, громкие убийства и несчастные случаи. Вспомним самые громкие происшествия, которые обсуждала вся республика.

ШКОЛЬНИК ВПАЛ В КОМУ ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ

В селе Бакалы 13-летний школьник впал в кому после соревнований по национальной борьбе курэш. Как сообщили в региональной прокуратуре, юный спортсмен неудачно применил прием борьбы, после чего упал спиной на маты и потерял сознание. Тренер немедленно вызвал скорую, ребенка увезли в больницу и отправили в реанимацию. В настоящий момент расследованием несчастного случая занимаются следователи и прокуратура. Оба ведомства выясняют, насколько безопасные условия обеспечили организаторы во время соревнования. Кроме того, уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили в полиции.

В УФИМСКОЙ ГОСТИНИЦЕ НАЙДЕН ТРУП ПАРНЯ С ПЕРЕРЕЗАННЫМ ГОРЛОМ

В ночь на 2 февраля постояльцы гостиницы в Черниковке наткнулись на тело 28-летнего парня, лежащего в луже крови с перерезанным горлом. Прибывшие на место происшествия оперативники быстро вышли на след подозреваемого в убийстве – им оказался 35-летний уфимец. По словам мужчины, он повздорил со своим знакомым, а поскольку оба были сильно пьяны, то в дело пошел нож. Истекающий кровью пострадавший пытался попросить помощи в соседней гостинице, но скончался на пороге. Сейчас обстоятельства преступления устанавливают сыщики. Сам подозреваемый арестован.

В АВАРИИ НА ТРАССЕ ПОГИБЛА МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ

Утром 4 февраля на трассе в Бакалинском районе произошло серьезное ДТП. Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с попутной «Ладой Калиной», после чего от удара его вынесло на встречную полосу. Там уже иномарка влетела в Daewoo Matiz, который спокойно ехал по своей полосе, после чего обе машины отбросило в кювет.

В результате аварии погибла 25-летняя водительница Matiz, которая везла своих маленьких дочерей в детский сад. Дети, к счастью, отделались испугом и ушибом, их увезли в больницу. Позже выяснилось, что молодая женщина воспитывала трех дочерей одна. Сейчас заботу и опеку над малышками возьмет на себя пожилая мать погибшей.

СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА ЗАДОХНУЛАСЬ В БАНЕ

В деревне Енакаево Краснокамского района погибла от отравления угарным газом супружеская пара. Вечером 4 февраля 64-летний сельчанин приехал вместе с женой в гости к матери. К вечеру супруги пошли в баню, откуда долгое время не выходили. Хозяйка дома отправились проведать пару, и обнаружила обоих уже мертвыми. Как уточнили в Госкомитете Башкирии по ЧС, причиной смерти стало отравление угарным газом. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

В УФЕ МУЖЧИНУ НАСМЕРТЬ ЗАВАЛИЛО СНЕГОМ

В Уфе 37-летнего мужчину насмерть завалило снегом. Как рассказали спасатели, уфимец чистил крышу своего одноэтажного частного дома в поселке 8 Марта. В какой-то момент на мужчину обрушилась снежная глыба, которая полностью завалила его. Соседи вызвали скорую и спасателей, пострадавшего извлекли из-под завалов, но уже без признаков жизни.