9 февраля стоматологи во всем мире отмечают свой профессиональный праздник. В этот день «Комсомолка» поговорила с представителем этой нелегкой, но очень увлекательной профессии – с детским стоматологом. О том, как найти контакт с ребенком и его родителями, как уберечь пальцы и нервы, а также почему о здоровье зубов малыша стоит позаботиться еще до его рождения рассказала врач с 25-летнем стажем работы, заведующая стоматологическим отделением уфимской детской поликлиники № 4 Эльвира Шайбекова.О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИЭльвира Шайбекова работает в детской поликлинике №4 уже 25-ый год, когда в 1996 году после окончания университета пришла сюда врачом-интерном, да так и осталась тут на долгие годы.- Когда я училась в институте, у меня даже никогда не возникало мысли – какую же специальность выбрать. Я с самого детства точно знала, что буду работать именно детским стоматологом. Ведь я сама из династии врачей, моя мама долгие годы работала в этой же самой поликлинике старшей медсестрой. Я часто приходила к ней на работу и видела, как плачущие от боли дети заходят в кабинет, а выходят оттуда уже с широкой улыбкой. Уже тогда я сразу для себя решила, что тоже обязательно стану лечить зубы именно детям, когда вырасту, - улыбается Эльвира Шайбекова.О ПЕРВЫХ СТРАХАХ И ПРОКУШЕННОМ ПАЛЬЦЕИнтересно, какие эмоции испытывает молодой и еще неопытный доктор, когда приступает к работе с детьми? Есть ли страх сделать больно маленькому пациенту?Как оказалось, гораздо важнее для врача установить контакт с ребенком, завоевать его доверие. Ведь первый визит к стоматологу – это одно из самых важных событий в жизни малыша, от которого в дальнейшем будет зависеть – будет ли он панически бояться врачей или с радостью и без страха садиться в кресло. А еще тренировать бдительность и быстроту реакции.- Навсегда запомню случай, произошедший со мной еще в первый год работы. На приеме маленький ребенок прокусил мне насквозь указательный палец, да так, что я еще несколько дней потом нормально работать не могла. Расслабилась, отвлеклась - и вот результат. С того раза остался шрам, как напоминание – нельзя отвлекаться ни на минуту. Но это все приходит с опытом, - смеется доктор.О ДЕТСКИХ ИСТЕРИКАХ И ЖАЛОСТИКонечно, бывает и такое, что маленькие пациенты кричат, плачут, брыкаются, не хотят спокойно сидеть в кресле и наотрез отказываются открывать рот, несмотря на уговоры. Особенно, если ребенка приводят с острой зубной болью – ну как тут не плакать? И если врач в этот момент испытывает раздражение, прикрикивает на ребенка или грозит выставить его из кабинета – то такому специалисту лучше вообще никогда не работать с детьми. А еще лучше – вообще уйти из медицины.- Когда ребенок приходит на прием вместе с родителями, наша задача установить контакт и с родителями, объяснить им план лечения, успокоить. Если будет спокоен родитель, то успокоится и ребенок. Переживания и страх мамы быстро передаются малышу. Поэтому врач-стоматолог должен быть еще и психологом, - подчеркивает Эльвира Шайбекова.При этом доктор отмечает, что врач – не робот, и отключить полностью все эмоции во время работы просто физически не может. Конечно, любому врачу будет жаль ребенка, если он заливается слезами от страха и боли, но здесь важно помнить, что жалеть нужно в меру.- К примеру, ребенку нужно посверлить зуб, но он жалобно плачет. Если врач будет жалеть ребенка, то он может не до конца убрать пораженные ткани зуба, а это чревато последствиями. Зуб потом может воспалиться и заболеть еще сильнее. Впрочем, сейчас в любой клинике есть качественная анестезия, поэтому в большинстве случае лечение проходит безболезненно, -подчеркивает Эльвира Шайбекова.О СТРАХАХ И ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЯХКстати, в кабинете стоматолога нервничают и боятся не только дети, но их родители. Бывает и такое, что малыша приводит суровый серьезный папа, который бледнеет и теряет сознание при звуке включенной бормашины. Вот и приходится медперсоналу разрываться – лечить ли ребенка или приводить в чувство слишком впечатлительного родителя. Врачи настоятельно советуют: если у вас самого с детства остался панический страх перед стоматологом, будет лучше если вашего ребенка будет сопровождать кто-то другой.- Если вы хотите, чтобы посещение стоматолога прошло спокойно, не произносите при ребенке слова «боль», «страх», «укол». Даже если вы говорите, что «больно не будет», малыш услышит только слово «больно» и будет бояться и переживать. Придумайте сказку про зубную фею, про волшебный пылесос, который вычистит всех кариозных червячков из больного зуба, про волшебные разноцветные колпачки (пломбы), которые не дадут этим кариозным монстрам попасть обратно и т.д., - советует врач.О САМЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СЛУЧАЯХ И НЕМНОГО О РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯХНу и куда в профессии врача без эксцессов и прочих нервотрепок. Чаще всего, это случается, когда вместе с ребенком приходят родители и начинают диктовать стоматологу свои условия.-В моей практике был такой случай, когда глубоко верующие родители привели на прием своего сына с острой зубной болью. Вот только привели они его в Уразу, когда даже нельзя пить воду. В общем родители сразу предупредили, мочить рот ребенку нельзя. Я пыталась аккуратно объяснить, что нужно обязательно промывать полость зуба. Что я врач, а не волшебник, который просто подует на зуб, и он перестанет болеть. Тогда нам не удалось договориться, и родители забрали ребенка. В другой раз на прием к нашему врачу-хирургу привели девочку, и ее родители сразу потребовали, чтобы ребенка лечила именно женщина-врач. В этом случае, мы, конечно, пошли навстречу. Ну а вообще, очень бы хотелось, чтобы родители не ставили свои религиозные убеждения выше здоровья и благополучия собственного ребенка, - говорит Эльвира Шайбекова.Не редкость и случаи, когда родители начинают придираться к любым действиям доктора – мол, лечит плохо, опыта мало, обещают подключить свои связи, грозят завалить жалобами Минздрав, кричат и скандалят.- К сожалению, и такое бывает. Приходится каждый раз беседовать, разбираться в каждом конкретном случае. Конечно, это очень расстраивает и выматывает, но все же благодарность наших пациентов и их родителей мы получаем гораздо чаще, - улыбается врач-стоматолог.БЕРЕГИ ЗУБЫ СМОЛОДУСладости, кола, чипсы, фастфуд – некоторые родители начинают угощать вредностями ребенка с раннего возраста. В итоге в кресле у стоматолога с кариесом и зубной болью оказываются даже годовалые малыши.- Кариес действительно сильно «помолодел» за последние годы. Если еще лет 15-20 тому назад кариес у трехлетнего ребенка встречался очень редко, то сейчас даже у малышей, которые недавно обзавелись молочными зубами, встречаются проблемы, - отмечает доктор.Конечно, во многом играет роль и увлечение сладостями и другими углеводами, предпочтение баночного пюре настоящим овощам и фруктам. Но важно помнить, что позаботиться о здоровье зубов своего ребенка женщина еще может, только планируя свою беременность. Все просто, кариес у будущей мамы – это самый настоящий очаг инфекции, который может негативно сказаться на здоровье ребенка. Поэтому обязательно найдите время для посещения стоматолога и вылечите зубы, а ваш малыш за это скажет вам потом спасибо.ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯВ конце нашей беседы Эльвира Шайбекова обратилась к будущим стоматологам и тем молодым специалистам, которые готовятся прийти в клиники.- Самое главное – любите детей. Любите свое дело, свою работу, тогда никакие преграды не будут стоять перед вами, - подчеркивает доктор.