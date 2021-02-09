Девочка говорила с мужчиной и женщиной в машине: уфимка не теряет надежды найти сестру, пропавшую больше 30 лет назад

32 года назад уфимка Наталья потеряла свою родную сестру. Ее сестренка Алена убежала собирать цветы на лужайку, а обратно не вернулась. Семилетнего ребенка искала вся округа, полицейские с собаками, спасатели не вертолетах, однако найти ее не удалось. Никакой зацепки, она снова в воду канула. Наталья верит, что Алена жива, ее могли выкрасть. Женщина решила привлечь общественность и выложила пост в соцсети с надеждой найти Алену.«А ГДЕ АЛЕНА?»- В июле 1989 года Алене исполнилось 7лет. Осенью она должна была пойти в школу в Радужном на севере, где мы жили. Летом мы всей семьей приехали в Альметьевск к бабушкам. Отец уехал в командировку, а мы гостили в деревне. Это было 12 августа – все взрослые были дома и накрывали стол ко дню рождения бабушки, а мы играли с соседскими ребятами на скамеечке у ворот на голубом деревянном игрушечном пианино, - вспоминает тот день Наталья.Внезапно Алене стало скучно, и она предложила детям пойти на лужайку собирать цветы. Но Алену никто не поддержал – все были увлечены игрой. Несмотря на это, девочка ушла одна.- Потом мы зашли домой, смотрели мультики, и у нас спросили – а где Алена? Мы ответили, что она собирает цветы. Когда пошли искать, ее нигде не было. Приезжала и полиция с собакой, лил дождь, собаки теряли след из-за него. Жители из крайнего дома позже рассказали, что видели девочку белокурую с цветочками, машину, в ней темноволосые женщина и мужчина, они разговаривали с девочкой, - вспоминает женщина.НИ ОДНОЙ ЗАЦЕПКИНа следующий день с командировки приехал и отец Алены. Вместе с экстренными службами семья обошла все леса, лужайки, болота в округе, но все тщетно. Пропала без вести.На протяжении десятилетий были и обращения к ясновидящим, они твердили, что Алена жива, ее увезли. - Мне хочется верить, что Алена правда жива, что она выросла, что она хотя бы смутно, но что-то помнит, - вздыхает Наталья.Информация, по которой Алена может себя узнать: «По документам Скобелева Елена Георгиевна 23.07.1982 г.р. В семье все звали Алена, но возможно сейчас у нее другое имя. В детстве были светлые прямые волосы. Папа Егор (так все зовут, хотя по паспорту Георгий). Мама Вера. Брат Петя, сестра Наташа, братишка Егорушка, в августе 1989 ему было чуть меньше года, он только научился ходить. А еще у нас в детстве были кошка Муська и рыжая собачка Филька».Если вам что-либо известно об Алене или вы узнали девочку на фото, знаете, где она живет, позвоните Наталье по телефону 8 9061024088.