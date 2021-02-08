Отмена занятий в школах Башкирии 9 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу

Даже если на занятия придут один-два ученика, домой их никто не отправит, будут обучать согласно расписанию.

Три дня назад Уфа бьет температурный рекорд – столбики термометра показали +2.8 градусов. Абсолютный максимум 1981 года был перекрыт. А уже 7 февраля холодает до -20, а по ощущениям и вовсе -33.

Самая холодная ночь февраля 2021 года в Башкирии ожидается 9 февраля. В связи с чем «КП-Уфа» выяснила, пойдут ли дети в школу.

Как ранее комментировал Минобр республики, школы будут открыты в любом случае. Даже если на занятия придут один-два ученика, домой их никто не отправит, будут обучать согласно расписанию.

Вообще городским школьникам занятия можно не посещать при следующих температурных показателях:

- 25° С и ниже: в 1-4 классах.

- 27° С и ниже: в 5-8 классах,

- 32° С и ниже: в 9-11 классах.

Если школа находится в сельской местности, то можно смело минусовать еще 2 градуса: -23° С, - 25° С и -30° С соответственно.

Также в ведомстве ранее отмечали, если занятия отменят, родителей об этом предупредят, а учеба будет организована в дистанционном режиме.

ЧТО ПО ПОГОДЕ?

По данным МЧС Башкирии, в республике завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер будет дуть с запада со скооростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -28, -33 градусов, днем воздух прогреется до -18, -23.

В Уфе также ожидается мороз - днем столбики термометра покажут -21 градус, ночью похолодает до -27.