Радий Хабиров поручил не создавать очереди на прививку от коронавируса

В приоритетном списке на прививку находятся пожилые и те, кто имеют хронические заболевания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирию продолжает поступать вакцина от коронавируса – со слов министра здравоохранения, накануне в регион прибыла очередная партия в 2160 доз. На данный момент республика наладила запись на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги». По данным властей, через сервис на прививку уже записались 5 167 человек. Всего Башкирия получила почти 40 тысяч доз вакцины, а до конца февраля придет еще 150 тысяч доз.

КРУПНАЯ ПАРТИЯ – НА КАРАНТИН

На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров поручил не создавать очереди на прививку. Особенно, это касается больших предприятий региона.

- Нужно, чтобы люди организованно пришли в установленное время и прошли вакцинацию, - заявил глава.

На совещании глава Минздрава региона Максим Забелин рассказал, что крупная партия вакцины в данный момент отправлена на карантин – приостановлена приемка 14 490 доз.

- Было выявлено несоответствие информации по кодированию штрихкода, указанному на вторичной упаковке и государственном реестре лекарственных средств. Оповещены Минздрав России, Роспотребнадзор и филиал, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, - сказал министр.

«ВАКЦИНИРОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 60% НАСЕЛЕНИЯ»

Сейчас в республике открыты 93 пункта вакцинации. Жителей отдаленных деревень на прививку доставляют в центральные районные больницы. Также имеется приоритетный список на вакцинацию – помимо медицинских и социальных работников в первую очередь прививают сотрудников организаций транспорта, энергетики, сферы услуг, государственных и муниципальных служащих, вахтовиков, пожилых людей старше 60 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

– Наша задача – разъяснять необходимость прививок и вакцинировать не менее 60 процентов жителей. Только тогда мы закроем эту историю с COVID-19, - сказал Хабиров на «Здравчасе» 4 февраля.

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЙОНАМ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Власти проанонсировали, что в апреле 2021 года в Башкирию вернется акция «Здоровая республика – здоровый регион», которая повысит доступность медицинской помощи сельским жителям. Шесть автопоездов проедут по Уфимскому, Дуванскому, Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому и Белорецкому направлениям. В акции примут участие передвижные центры здоровья и ФАПы, мобильные флюорографы и маммографы.

– Мы проедем по всем районам республики, - заявил Забелин. – Сельчане смогут проконсультироваться у специалистов, пройти медосмотр и получить первичную медицинскую помощь.

Жизнь возвращается в прежнее русло: перепрофилированные в ковид-госпитали больницы начинают плановый прием пациентов, а диспансеризация населения начнется с 15 февраля.