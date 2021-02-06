На дне колодца в Башкирии нашли тело пропавшей полгода назад бизнес-леди

53-летняя Любовь Соколова бесследно пропала еще в августе 2020 года

Полгода назад в Башкирии внезапно пропала 53-летняя жительница Стерлитамака Любовь Скачкова. Почти все это время ее разыскивали друзья и знакомые, волонтеры и полицейские. Женщина занималась бизнесом и слыла вполне состоятельной дамой. Мужа и детей у нее не было, поэтому, когда женщина бесследно пропала, тревогу забила сначала близкая подруга, а затем и родной брат. Известно, что Любовь постоянно путешествовала по всему миру и очень любила греться на солнышке на популярных курортах. Тогда многие подумали, что она уехала на один из таких.

Через полгода после бесследной пропажи стало известно, что Любовь Скачкова была убита. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все это время тело несчастной пролежало на дне колодца в заброшенных садах по Стерлитамаком. Труп был завернут в одеяло и перемотан скотчем. На место нахождения останков женщины указал ее 40-летний знакомый, который признался в убийстве.

Накануне сотрудники полиции достали тело несчастной из колодца в заброшенных садах. Фото: МВД по Башкирии

Собеседник «КП-Уфа» отмечает, что мужчину задержали по подозрению в «безвестном исчезновении» Любови Скачковой. Вскоре после задержания мужчина признался в содеянном и указал на место, где спрятал тело. Что послужило причиной жестокой расправы над бизнесвумен теперь предстоит выяснить следователям СКР по Башкирии. Подозреваемый находится под стражей и сотрудничает со следствием.

Момент извлечения тела Любови Скачковой сняли на видео сотрудники МВД по Башкирии.