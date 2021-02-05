В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод: на месте работают 24 человека

ФОТО: МЧС по РБ

В столице Башкирии ночью 6 февраля произошел пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе по улице Ульяновых, 74, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Как пояснили в ведомстве, на производстве произошла разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок, а затем – факельное горение.

Сейчас на месте ЧП работают 24 человека и семь единиц техники. Также известно, что персонал завода перекрыл трубопровод. На тушение подано 3 лафетных ствола и 3 ствола для создания воздушно-пенной подушки.

- Силы и средства работают по второму рангу пожара. Пострадавших, погибших и без вести пропавших нет, - прокомментировал «КП» руководитель пресс-службы МЧС по республике Алик Шарафутдинов.

Информация оперативная и подлежит уточнению.

Обновление: 22:46 - пожар полностью ликвидирован.