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Политика

В Башкирии чиновникам запретили ругать власть в интернете

Изменения коснулись кодекса этики и поведения госслужащих
Павел КРАЙНОВ
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Башкирским чиновникам также запретили брать любые подарки

Башкирским чиновникам также запретили брать любые подарки

На днях на официальном портале правовой информации Башкирии был опубликован любопытный документ, суть которого сводилась к появлению новых ограничений для чиновников. Своим указом глава региона Радий Хабиров внес изменения в кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих республики. Согласно указу, теперь башкирским чиновникам запрещено критиковать власти в интернете, а также получать подарки.

Теперь в кодексе этики башкирского чиновника есть конкретное указание – воздерживаться от любых «высказываний, суждений, оценок» в адрес государственных органов и их руководителей в социальных сетях. Но и это еще не все. Каждый служащий должен «ответственно относится к размещению информации, в том числе прямо или косвенно указывающей на его должностной статус». А еще чиновникам запрещено выкладывать в сеть служебные документы в личных целях.

Примечательно, что теперь госслужащих в Башкирии обязали предоставлять непосредственному начальству адреса сайтов, где они размещали информацию, позволяющую их идентифицировать. Проще говоря, чиновники обязаны скинуть руководству все свои странички в социальных сетях.

Что касается подарков, то башкирским чиновникам полностью запретили принимать денежные вознаграждения, ссуды, получать бесплатно услуги, развлекаться и отдыхать за счет дарителей и получать транспортные услуги. Все подарки, полученные региональными госслужащими в командировках и на официальных мероприятиях, теперь будут признаваться собственностью республики.

Но и на этом ограничения для госслужащих в республике не заканчиваются. В указе главы Башкирии четко прописаны требования к внешнему виду регионального чиновника. Он, в зависимости от условий службы и формата мероприятия, «должен способствовать уважению граждан к органам государственной службы». Ну и деловой дресс-код никто не отменял. Костюм башкирского чиновника должен отличаться официальностью, сдержанностью, традиционностью и аккуратностью.

Правда, региональным служащим разрешили носить стилизованный под традиционный национальный костюм наряд в Дни национального костюма. Точное описание разрешенного одеяния должен утвердить глава Башкирии.

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