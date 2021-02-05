В самом центре Уфы муж с женой выживают в разваливающемся особняке 19 века

Посередине комнаты стоит печь, которая отапливает помещение Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа, 2021 год. Улица Октябрьской революции. Совсем недавно в этом районе появился дорогой и современный жилой комплекс. Рядом ночные клубы, бары, любимый студентами Гостиный двор, современный Арт-квадрат. Кофейни, где современная молодежь работает на ноутбуках. Но многие уфимцы даже не подозревают, что в центре Уфы люди живут хуже, чем в глухих деревнях. Ходят на улицу в туалет, таскают воду в ведрах из колонки, подпирают потолок бревнами, чтобы он не рухнул. Проезжая мимо домов на Октябрьской революции, кажется, что там никто уже давно не живет, что дома уже дожили свой век, скоро их снесут, чтобы на их месте построить очередной жилой комплекс. Но нет. Почти каждый дом на этой улице заселен. И у большей части условия жизни – невыносимые.

Дом находится в ужасном состоянии Фото: Рустем АХУНОВ

«ОНА НЕ ВЫДЕРЖАЛА И УЕХАЛА»

В доме номер 26 уже 40 лет живут супруги Галановы – Николай и Гульфия. Их дом 19 века не вошел в перечень объектов культурного наследия, а аварийным его тоже не признали. Это последние жильцы пятиквартирного дома. Все остальные разъехались, кто куда – одни по родственникам, другие – сняли жилье. Все потому что дом 26 опасен для жизни – фундамент просел, потолок держат бревна, каждую весну и каждый ливень топит. Вода только из колонки, а туалет на улице – никаких удобств.

- Когда рядом строили дома, у нас все ходуном ходило, кирпичи рассыпались, - вспоминает Николай. – Все соседи начали подпорки ставить внизу, потому что дом не разваливался.

Потолок держится на подпорках Фото: Рустем АХУНОВ

Года два назад их соседка-пенсионерка, не выдержав этих условий, просто съехала к своим родственникам. Квартира ее действительно устрашающая – потолок уже давно просел и может рухнуть в любое время, кирпичные стены держат только обои, в окнах и доме щели, через которые дует холодный ветер.

- Пенсия у нее была 12 тысяч рублей. Болела сильно, половина на лекарства уходила, вторая – на еду. О каком ремонте речь может идти? Жила, терпела. Дома ходила в шубе и валенках, постоянно замерзала, - говорит Николай. - Другие, этажом ниже, уехали, потому что все заплесневело у них, постоянно было сыро, жили как в темнице с маленьким ребенком. Вода у них однажды до потолка подступила.

ПЕРВОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПОМОЩЬЮ В 1995 ГОДУ

Впервые жители дома обратились за помощью, с просьбой признать их дом аварийным в администрацию района в 1995 году. С их слов, на письмо ответили довольно быстро – обыкновенной отпиской. Все письма бережно хранятся в папочке – вдруг потом пригодятся.

- Вот, посмотрите, написали, что отказано, ваш дом не аварийный, - говорит Николай. – Вы частный сектор, ремонтируйте дом сами.

Воду набирают с колонки Фото: Рустем АХУНОВ

И вот уже 26 лет Галановы пишут одни и те же письма и получают одни и те же ответы на них – живите, дом не аварийный.

- Нам говорят, что мы сами должны отремонтировать дом. Но это не предоставляется возможным – дом нужно сносить, а не ремонтировать. Вы же видели фундамент, стены. Я могу обшить сайдингом, сделать ступеньки, покрасить дом, но зачем? Если он скоро рухнет, - говорит Николай. – Дешевле переехать в другое жилье, чем подвергать себя опасности здесь.

Супруги Галановы признаются, что их отдушина – дача в Юматово. Они уезжают туда еще в апреле, как снег растает, и возвращаются поздней осенью. Жаль, зимой там жить невозможно – ни газа, ни дорог. Галановы с радостью бы туда перебрались и забыли о старинном «особняке» навсегда.

- Воду мы набираем вот тут, в колонке, да и она, бывает, замерзает в морозы или не работает. В туалет ходим на улицу, помойное ведро выливаем в овраг во дворе, канализации нет. Такой жизни в центре города точно не позавидуешь, - улыбается сам Николай.

Иногда колонка замерзает Фото: Рустем АХУНОВ

Несмотря на все трудности и условия жизни, у супругов в квартире чисто и уютно. Посередине комнаты стоит печь, которая отапливает помещение, на кухне пахнет едой, на серванте стоит чайный сервиз. Чем богаты – тому и рады.

БУДУЩЕЕ УЛИЦЫ

Улицу Октябрьской революции хотят полностью реконструировать к 2024 году, когда Уфе исполнится 450 лет. На пресс-конференции Радий Хабиров заявил, что подтвердил планы сделать улицу Октябрьской революции пешеходной. По его словам, к празднованию 450-летия Уфы в 2024 году планируется выкупить и расселить дома. По плану уфимцы смогут спуститься от Гостиного двора спуститься до набережной реки Белой. Но улица не будет полностью закрыта для автотранспорта, а просто станет односторонней.