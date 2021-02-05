Стало известно, где в Башкирии самый загрязненный воздух

Ожидаемо, что самый загрязненный воздух оказался в городских промышленных зонах

Израильский стратап Brezzometer.com создал интерактивную карту планеты, где в реальном времени можно следить за концентрацией различных веществ в воздухе. Речь идет о наличии в атмосфере над каждым населенным пунктом таких веществ как озон, диоксид серы, твердые частицы, такие как пыль, дым от огня, морская соль или сажа, а также угарного газа и оксида азота.

Данные на этой карте формируются исходя из уровня автомобильных пробок в каждом населенном пункте, данных с официальных датчиков мониторинга атмосферного воздуха, информации со спутников, прогнозов погоды и отчетов об активных пожарах, например, лесных.

Создатели сайта предложили измерять уровень загрязненности воздуха по 100-бальной шкале, где наивысший балл равен нулевому содержанию посторонних частиц в атмосфере. В свою очередь, чем ниже балл, тем больше над населенным пунктом различных частиц. Создатели сайта отмечают, что конечным результатом является информация о качестве воздуха с точностью до пяти метров.

И так, если верить сайту Brezzometer.com, то наибольшая концентрация посторонних веществ в воздухе над промышленными зонами в Уфе и Стерлитамаке.

Например, на карте видно, что самый низкий балл в районе башкирской столицы – по дороге из Суровки в Михайловку - 42 балла. Чуть выше балл в районе деревни Князево и около микрорайона Шакша – там количество частиц сайт оценивает на 48 баллов. Еще выше содержание «посторонних» веществ в воздухе на дороге между Шакшой и Алаторкой – 38 баллов. В целом по Уфе показатель качества воздуха оценивается на 70 баллов.

Если опять же доверять интерактивной карте Brezzometer.com, то самое высокое содержание всевозможных частиц в районе Стерлитамак фиксируется около деревни Новая Отрадовка и на Белорецком тракте, что на выезде из города. В целом качество воздуха над Стерлитамаком оценивается в 61 балл.

По данным израильского стартапа самое низкое качество воздуха в Башкирии зафиксировано в городе Салават. В зависимости от удаленности от промышленных предприятий уровень содержания вредных для человека веществ там оценивается в 44-48 баллов. Общий балл по качеству воздуха в Салавате – 59.

К слову, в Сибае на этой карте общий уровень качества воздуха оценивается в 81 балл. Но есть около столицы башкирского Зауралья участок, где содержание вредных частиц очень высокое, а чистота воздуха оценивается в 49 баллов. Примечательно, что самым загрязненным участком оказался вовсе не печально известный карьер, а участок дороги из Сибая в Магнитогорск.

В промышленной зоне около города Октябрьский, также качество воздуха оценивается в 49 баллов. А вот на выезде из Нефтекамска уровень качества атмосферного воздуха оценивается в 54 балла.

В остальных городах Башкирии, судя по карте, качество атмосферного воздуха не падает ниже 70-80 баллов.

Доверять ли данным этого сайта или нет, каждый пользователь должен решить сам. Получить оперативный комментарий от министерства экологии Башкирии не удалось.