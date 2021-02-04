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«Лучшие друзья - дворовые собаки»: как сложилась жизнь уфимской девочки-маугли, которую отняли у мамы 11 лет назад

По данным источника «КП-Уфа», ребенок смог реабилитироваться и вернуться к обычной жизни
Инга НОВИЦКАЯ
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Когда Ирину нашли инспекторы, она предпочитала компанию дворовых собак людям

Когда Ирину нашли инспекторы, она предпочитала компанию дворовых собак людям

Об этой жуткой истории, произошедшей в Уфе еще в далеком 2009 году, почти нет никаких упоминаний в местных СМИ. Лишь «Комсомолка» написала о том, что в Ленинском районе Уфы была найдена трехлетняя девочка, которая воспитывалась вместе с дворовыми собаками. После получения огласки истории ребенка изъяли у матери и поместили в социально-реабилитационный центр. Врачи уверяли: девочка небезнадежна, ее можно адаптировать к обычной жизни.

С тех пор прошло 11 лет, но нигде не встречалось ни одного упоминания о судьбе ребенка. «КП-Уфа» вспомнила эту загадочную историю и попыталась разузнать – что же стало с девочкой.

«ГОРЬКО ПЛАКАЛА, КОГДА ДОЧЬ ЗАБИРАЛИ»

Трехлетнюю Марину (все имена изменены – Ред.) нашли в январе 2009 года инспекторы по делам несовершеннолетних, которые обходили неблагополучные семьи. Девочка жила вместе со своей матерью и бабушкой в старом бараке на улице Пожарского. В доме – грязь и разруха, в холодильнике практически нет еды, а мама часто выпивала, поэтому малышка большую часть времени была предоставлена сама себе.

- В полутемном углу на полу на четвереньках голая девочка жадно грызет большую кость. Рядом пес раздирает какие-то огрызки. Когда собака подбирается слишком близко – девочка еще крепче хватается за кость – отстаивает свой «обед». А за столом мать малышки спокойно что-то ест из тарелки, - описывала наш корреспондент картину, которую застали инспекторы ПДН.

Мать девочки очень переживала и до последнего старалась вернуть дочь

Мать девочки очень переживала и до последнего старалась вернуть дочь

Тогда же выяснилось, что 23-летняя Ирина, мать девочки, воспитывает дочь одна. У молодой женщины с диагнозом (в детстве ее уронила мать, последствия черепно-мозговой травмы дали о себе знать – Ред.) был роман с выходцем из средней Азии. Вот только любовь быстро закончилась, а на свет появилась маленькая Марина. Рождение ребенка не остановило Ирину – все чаще она стала прикладываться к бутылке с местными забулдыгами, нигде не работала, а пропитание чаще находила на помойках или тем, что подкидывали сердобольные соседи.

Удивительно, но сама Ирина любила свою дочь и горько плакала, когда девочку забирали в приют. Женщина была уверена, что она заботится о ребенке, а что дома часто нет еды, а лучшие друзья ребенка – не соседские ребятишки, а дворовые собаки, так в этом нет ничего страшного. Бабушка тоже часто выпивала, поэтому вариант отдать внучку под ее опеку даже не рассматривался.

СМОГЛА РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ

Когда Марину забрали в социально-реабилитационный центр, после обследования врачи выдохнули: никаких серьезных проблем со здоровьем у девочки не было, не считая неуемного аппетита после жизни впроголодь. В психическом плане тоже было все не так уж плохо: девочка могла произнести несколько слов, довольно сносно понимала обращенную к ней речь, даже научилась обращаться с ложкой, но побаивалась и сторонилась незнакомых людей. Врачи уверяли, что после занятий с психологами и дефектологами ребенок обязательно полностью восстановится и сможет жить обычной жизнью.

Что касается матери Марины, против нее возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Женщина очень переживала и плакала и просила вернуть ей любимую дочь.

- Мы советовали ей сделать хоть какой-то простенький ремонт в квартире и устроиться на работу, чтобы дочь вернули. Ирина собиралась устроиться дворником в ЖЭУ, и вроде даже завязала с алкоголем, но ребенка ей тогда не вернули. А вот что сейчас с ней стало – не знаем, может, переехала куда, - рассказали знакомые женщины.

О судьбе девочки тоже известно не так много. В социально-реабилитационном центре, куда мы обратились, сразу же заявили, что никакой информации о состоянии и дальнейшей судьбе девочки сообщать не будут, поскольку распространение сведений о медицинском диагнозе и персональных данных несовершеннолетнего (Марине сейчас должно быть 13 лет – Ред.) строго запрещено по закону.

Впрочем, собственный источник «КП-Уфа» уточнил, что с девочкой все хорошо. Психологам действительно удалось реабилитировать ее, и вскоре уже ребенок практически не отличался по поведению от своих сверстников. Матери Ирину не вернули, она так и осталась в приюте.

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