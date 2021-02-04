В Башкирии за прошлый год на треть выросли продажи загородной недвижимости

Всего в прошлом году в регионе зарегистрировали 1,142 млн сделок по покупке недвижимости Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Башкирии в 2020 году оформили 4470 сделок по покупке частных домов и участков, предназначенных для их строительства. Такие данные приводит региональное управление Росреестра в своем отчете за прошлый год. По данным ведомства, продажи загородной недвижимости по сравнению с 2019 годом выросли на 28%. Рост активности на рынке загородной недвижимости можно легко объяснить: из-за пандемии коронавируса и последовавшего за ней режима жесткой самоизоляции люди решили, что изолироваться удобнее в частном доме, чем в квартире.

В свою очередь, общее количество сделок с недвижимостью в Башкирии за 2020 год снизилось. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Росреестра по Башкирии, в прошлом году было зарегистрировано 1,142 млн сделок, тогда как в 2019 году их было на 9% меньше. При этом жители республики стали активнее брать ипотеку – за прошлый год Росреестр зарегистрировал более 102 тысяч договоров ипотечного кредитования, что на 19% больше, чем в 2019 году, когда ипотеку взяли чуть больше 86 тысяч человек.

РОСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В пресс-службе управления Росреестра по Башкирии отмечают, что за прошлый год жители республике стали меньше заключать договоров долевого строительства. Например, в 2020 году дольщиками стали более 17 тысяч человек, что на 7% меньше, чем в 2019 году.

Особое внимание власти Башкирии в прошлом году уделяли программам льготной и сельской ипотеки. В региональном управлении Росреестра подчеркнули, что всего с начала их действия в республике было зарегистрировано 6 тысяч договоров льготного ипотечного кредитования и более 2,5 тысяч сельской ипотеки. Благодаря этому, регион вошел в число лидеров в Приволжском федеральном округе и в целом по стране по востребованности подобных программ у жителей.

На итоговом расширенном заседании коллегии Росреестра по Башкирии руководитель регионального управления Петр Клец подчеркнул, что за прошлый год значительно вырос объем заявлений на регистрацию прав, поданных в электронном виде. Всего жители Башкирии дистанционно оформили 181 тысячу сделок с недвижимостью, что на 17% больше чем в 2019 году. Кроме того, из всего числа заявлений, поступивших в Росреестр в 2020 году, 32% были поданы в электронном виде. Для сравнения: в 2019 этот показатель составил 23%.

- Несмотря на такой сложный год, как 2020, мы не можем сказать, что эпидемиологическая ситуация сильно отразилась на желании жителей республики приобретать недвижимость, в 2020 году мы ни на день не прекращали обслуживать заявителей, - заявил Петр Клец.

Стоит отметить, что последнее утверждение руководителя Росреестра по Башкирии несколько спорное. Из-за пандемии коронавируса жители республики напротив, все чаще стали изъявлять желание вложить свои накопления в недвижимость. И увеличение количества ипотечных договоров яркое тому доказательство. Проще говоря, на фоне неблагоприятной экономической ситуации люди стали покупать жилье едва ли не на последние деньги. А поскольку средние суммы в «кубышках» у жителей республики были не достаточными для покупки квартир и домов под расчет, то ипотечное кредитование стало выходом из ситуации.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Росреестр по Башкирии напоминает жителям республики о том, что «дачную амнистию» продлили до 1 марта 2026 года. Это значит, что жители республики могут в упрощенном порядке оформить в собственность объекты недвижимости, построенные на землях, предназначенных для жилого строительства или для ведения подсобного хозяйства.

- Для оформления прав на такие объекты потребуется только технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок, если право на землю ранее не было зарегистрировано, - пояснили в пресс-службе управления Росреестра по Башкирии.