«Башнефть» добилась увеличения эксплуатационного бурения в Башкирии на 32%

Всего за 2020 год башкирские нефтяники ввели в регионе 148 новых скважин, 88 из которых находятся на Арланском месторождении

Специалисты «Башнефти» (входит в «Роснефть») добились увеличения объемов эксплуатационного бурения на территории Башкирии на 32%. Всего за 2020 год башкирские нефтяники ввели в регионе 148 новых скважин, 88 из которых находятся на Арланском месторождении на северо-западе республики. Достичь таких высоких показателей специалистам удалось благодаря внедрению передовых технологий, позволяющих бурить даже в непростых для этого условиях.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Арланское месторождение характеризуется тем, что геологические особенности отложений не позволяют разрабатывать их традиционными методами. Предприятие «Башнефть-Добыча» (ключевой оператор «Башнефти» по добыче нефти и газа – прим.ред.) использует здесь передовую технологию горизонтального бурения с последующим проведением многостадийных гидроразрывов пласта.

Эффективность этой технологии, а равно и успешной работы башкирских нефтяников стало тиражирование метода гидроразрыва пласта на других нефтегазодобывающих предприятиях «Роснефти», где имеются схожие коллекторы.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ АРЛАН

Внедрение передовых технологий, а также активные научные изыскания, позволили обеспечить стабильный рост добычи нефти на Арланском месторождении - объемы продолжают расти с 2009 года.

Знаменитое Арланское месторождение в Башкирии входит в десятку крупнейших по стране

Первый промышленный приток нефти на Арланском месторождении получили в далеком 1955 году, а за годы разработки накопленная добыча превысила 522 млн тонн нефти. Сегодня на долю этого месторождения приходится более четверти всего объема добычи нефти на территории Башкирии. Всего по оценкам ученых, извлекаемые запасы Арланского месторождения составляют 1,2 млрд тонн нефти. Благодаря этому оно вошло в десятку крупнейших в России.

Всего за десять лет, с 2009 по 2019 годы, за счет внедрения новых методов бурения, «Башнефть-Добыча» нарастила средний дебит нефти на скважину на 73%.