В Уфу вернулся снежный апокалипсис: во что превратились дороги и тротуары за день

Во дворах застревают машины

Погода в Башкирии меняется ежечасно – вот зазвенела капель, и люди почувствовали приближение весны, а уже через час завалило снегом. 2 февраля в Уфе наблюдаются сильные снежные осадки, проезжая часть и тротуары завалены снегом, горожане жалуются, что дороги не чистят. Мы собрали подборку фотографий снежного апокалипсиса из социальных сетей.

- Так тяжело ходить по нечищеным тротуарам, как будто не по городу передвигаешься, а где-то в заснеженных полях. На моей памяти никогда еще такого не было. А я больше 30 лет живу в Уфе! – говорит Павел К., который прошел от остановки до работы.

Для детей во дворах появляются опасные горки

На нечищеный снег люди жалуются на страницах у мэра Сергея Грекова и Радия Хабирова.

- Мы еле-еле вышли из двора с ребенком. Ноги путаются, ходить невозможно. Уже и не помним, когда к нам трактор заезжал в последний раз.

- Таксисты застревают, всем двором выталкивали, - пишут водители.

В воскресенье, кстати, мэр Уфы попросил уфимцев почистить снег самостоятельно. У своих автомобилей.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Ситуация на трассах тоже плачевная. Из-за ухудшения видимости на дорогах аварийные службы ограничили движение по трассам для автобусов и грузовиков, сообщили в МЧС Башкирии.

В данный момент введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участках автодороги М-7 «Волга», Уфа-Оренбург, М-5.

Эти ограничения будут действовать как минимум до 18:00.

Также в экстренном ведомстве отметили, что принимаются все меры, чтобы обеспечить безопасный проезд по федеральным трассам. В работе задействовано 35 единиц дорожной техники.

Грузовикам нельзя заезжать в Уфу – ограничения действуют на следующих автодорогах: Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ.

На нечищеный снег люди жалуются на страницах у мэра Сергея Грекова и Радия Хабирова.

СО СНЕГОМ БОРЮТСЯ 293 ЕДИНИЦЫ ТЕХНИКИ

В мэрии сообщили, что дороги в столице чистят 293 единицы техники и 436 сотрудников коммунальных служб.

- Ведутся работы по очистке центральных улиц города, остановок общественного транспорта, тротуаров, мостов и путепроводов. Снегоуборочная техника также работает и на отдаленных территориях города. Активно и с привлечением максимального количества людей и техники ведется уборка снега в уфимских дворах. Работают 744 дворника с привлечением 140 единиц техники. К ним на помощь вышли около 1 500 сотрудников жилищных предприятий других специальностей, - сообщили в администрации.