«Проспится спокойно, а утром домой пойдет»: когда в Башкирии снова появятся вытрезвители

Условия не пятизвездочный отель, но для того, чтобы прийти в себя - подходящие Фото: Рустем АХУНОВ

Статистика печальна: многие люди попросту не умеют пить. Не знают меры, от чего заплетается язык, не держат ноги, голова кружится и так и тянет прилечь отдохнуть на лавочке. Между прочим, именно из-за пьянства в России ежегодно гибнет более 50 тысяч человек, в большинстве своем трудоспособного возраста. И дело не только в отравлении суррогатом, многие замерзают на улицах или становятся легкой добычей преступников.

В конце прошлого года Госдума приняла решение, согласно которому уже с 1 января 2021 года в регионах России должны снова появиться платные вытрезвители. Одновременно были внесены изменения и в Федеральный закон «О полиции», согласно которому правоохранители будут доставлять пьяных людей в эти самые учреждения.

Когда же ожидать появления вытрезвителей в Уфе, где они будут располагаться, а также, куда сейчас доставляют пьяных людей с улиц, - выясняла «Комсомолка».

Абдразак Мусин лично занимался ликвидацией вытрезвителей в Башкирии, а сейчас готовится к их возвращению Фото: Рустем АХУНОВ

БЫЛ ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ – СТАЛ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПЬЯНЫХ

Раньше было проще: пьяных, которые валялись на улицах, не в силах передвигаться, полиция доставляла в вытрезвители. Там перебравшие накануне отсыпались, приходили в себя, оплачивали штраф и возвращались домой. В 2010 году по решению правительства все медицинские вытрезвители в России были ликвидированы, чтобы разгрузить полицию от «несвойственных ей задач». Но и бросать пьяных людей на произвол судьбы тоже был не вариант – так в городах появились «социально-реабилитационные центры для лиц в алкогольном опьянении», которые курировал непосредственно муниципалитет.

В Уфе до 2010 года также работали два вытрезвителя – в северной и южной части города. Но и после их ликвидации фактически учреждения не закрылись – сменилось название с вытрезвителя на «социально-реабилитационный центр для лиц в алкогольном опьянении», а пребывание в нем стало для граждан абсолютно бесплатным. Как говорится, весь банкет за счет муниципалитета.

Весь центр находится под видеонаблюдением, чтобы избежать неприятных инцидентов Фото: Рустем АХУНОВ

- В Уфе действуют два отделения центра – «Южное» на 34 койки в Ленинском районе и «Северное» на 30 койко-мест в Калининском, - рассказывает директор «Социально-реабилитационного центра для лиц в алкогольном опьянении» Абдразак Мусин. – После того, как вытрезвители закрылись, пьяных стали везти или в больницу, или в отделения полиции. А ведь иногда человеку достаточно проспаться.

Основные «клиенты» центра – люди, которые из-за опьянения не могут передвигаться самостоятельно или дезориентированы в пространстве. Оставлять их на улице опасно, особенно осенью и зимой – не замерзнут насмерть, так обморозятся. Или станут легкой добычей для преступников. Другая категория «клиентов» - люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, которым просто некуда пойти. Им также не отказывают в помощи и предоставляют временный приют.

НАСИЛЬНО НИКОГО НЕ ДЕРЖАТ, ПРИВЕДУТ И УЛОЖАТ СПАТЬ

Попасть в социально-реабилитационный центр можно тремя путями: либо заметят на улице и приведут под белы рученьки полицейские, либо привезут на скорой, либо можно обратиться самостоятельно. Насильно никого затаскивать не будут – все исключительно на добровольной основе.

В палате только самое необходимое - кровать, одеяло, простынь Фото: Рустем АХУНОВ

- В 2020 году к нам поступило 7997 пьяных граждан, 2148 из которых доставила полиция, 44 привезли на скорой, и 5805 случаев – это самообращение, в основном, лица без определенного места жительства, - рассказывает Абдразак Мусин. – Обычно никто не сопротивляется при поступлении. Всем стараются доходчиво объяснить, что оставаться на улице пьяному очень опасно. А у нас можно спокойно и абсолютно бесплатно выспаться, протрезветь и потом отправляться домой. Тем более что нахождение тут бесплатное, оплачивается из средств муниципального бюджета, на работу никто об инциденте сообщать не будет.

Впрочем, если пьяного человека в социально-реабилитационный центр приведут полицейские, то от административного протокола и штрафа за неподобающее оскорбительное пьяное поведение в общественном месте отвертеться вряд ли получится.

Есть в центре и новейшее оборудование. Все промилле будут посчитаны Фото: Рустем АХУНОВ

ДЛЯ ЖЕНЩИН – ОТДЕЛЬНАЯ ПАЛАТА

При поступлении клиента обязательно осматривает фельдшер: измеряет уровень алкоголя в организме, проверяет на чесотку и педикулез, смотрит, есть ли ушибы и кровоподтеки.

- Фельдшер может оказать первую доврачебную помощь, сделать перевязку, провести обработку. Если есть какие-то травмы или, например, подозрение на черепно-мозговую травму, мы вызываем скорую помощь, и человека забирают в больницу, - уточняет директор социально-реабилитационного центра. – Сейчас в пандемию коронавируса мы обязательно измеряем температуру у поступающих, на входе стоит антисептик для обработки рук. Если есть признаки ОРВИ, мы также вызываем врачей, чтобы избежать заражения.

Далее клиенту помогают раздеться до трусов, все вещи, включая ценности, деньги, документы, сдаются под опись в отдельный ящик. После чего человеку выдаются индивидуальные тапочки, простынь и одеяло и провожают его в палату.

У вновь поступившего обязательно измеряют уровень алкоголя в крови Фото: Рустем АХУНОВ

- У нас есть палаты для тех, кто находится в среднем алкогольном опьянении, в тяжелом и для женщин. Первые палаты отличаются друг от друга высотой кроватей. Сильно пьяных мы укладываем на низкие кровати, чтобы они не покалечились, если вдруг упадут на пол. Ну и женщины (и такие клиентки у нас не редкость), конечно, находятся отдельно, - объясняет Абдразак Мусин.

Вся территория центра находится под видеонаблюдением и охраняется сотрудниками ЧОП. Без охраны тут никак: часто человек, спросонья и до конца не протрезвев, бросается в драку, начинает буянить и крушить все вокруг. Такие ситуации тут не редкость. Каждые 15-20 минут по палатам идет обход – вдруг кому-то требуется срочная медицинская помощь.

- В центре человек может находиться, в среднем, от 3 до 24 часов, пока полностью не протрезвеет. Если некуда идти и ситуация безвыходная, идем на встречу и можем приютить на некоторое время, - уточняет Мусин. – Более того, при необходимости можем предоставить и юридическую поддержку, и помочь с восстановлением документов, а также с лечением от алкоголизма.

«МЫ СПАСЛИ НЕ ТОЛЬКО МНОГИМ ЖИЗНЬ, НО И СОХРАНИЛИ СЕМЬИ»

За 10 лет существования в социально-реабилитационном центре для лиц в алкогольном опьянении побывали более 119 тысяч нетрезвых клиентов. Результат налицо: в городе не только сократилось количество пьяных преступлений, количество несчастных случаев и обморожений, а также сохранить многие семьи, которые рушились из-за пьянства.

- В нашем центре регулярно выступают наркологи с лекциями о вреде алкоголя. У нас проводятся разные психологические тренинги, а если кто решил бросить пить – подскажем, где и как это можно сделать. Также мы часто выступаем перед трудовыми коллективами и студентами и пропагандируем здоровый образ жизни. Наш опыт оказался полезным для многих других регионов России – его переняли в Казани, Челябинске, Саранске и других крупных городах, - перечисляет Абдразак Мусин.

Для сильно пьяных предусмотрена специальная палата - кровати там пониже Фото: Рустем АХУНОВ

На вопрос, когда же точно в Уфе вновь появятся вытрезвители, пока никто сказать точно не может. В настоящий момент определяется, как вообще будут функционировать эти вытрезвители, сколько будет стоить содержание, и какие условия должны будут соблюдаться при попадании человека в вытрезвитель. По некоторым данным, цена пребывания в платном вытрезвителе может составлять 1,5 тысячи рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментирует зампредседателя республиканского парламента, руководитель проекта «Трезвый Башкортостан» Рустам Ишмухаметов:

- Как координатор проекта «Трезвый Башкортостан» поддерживаю возрождение системы вытрезвителей, но считаю, что необходимо такое её правовое регулирование, чтобы она не превращалась в коммерческую лавочку.

Система вытрезвителей должна служить исключительно сохранению жизни и здоровья людей, а не сбору денег с платежеспособных граждан в состоянии опьянения. Многие наверняка помнят, что такие случаи не были редкостью в прежние времена – человек в легкой степени опьянения запросто мог оказаться в вытрезвителе.

Вытрезвители необходимы, и они должны помогать тем, кто из-за сильного опьянения утратил способность самостоятельно двигаться, ориентироваться в пространстве, чьё здоровье действительно подвергается риску. При этом помощь должна оказываться независимо от социального положения граждан, в том числе и бездомным. Система должна быть максимально продуманной.