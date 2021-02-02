Коронавирус в Башкирии на 2 февраля 2021 года: республика вышла на плато по заболеваемости

До конца февраля в Башкирию поступит еще 150 тысяч доз вакцины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях в Минздраве Башкирии заявили, что эпидемия коронавируса в республике вышла на плато. Ежедневное число заболевших остается стабильным, в регионе продолжается массовая вакцинация, а значит, постепенно пора переходить к поэтапному снятию коронавирусных ограничений.

Так, за последние 24 часа в Башкирии было зарегистрировано 165 новых случаев ковида, а общее число инфицированных достигло 24412 человек. Большинство переносит болезнь в легкой или бессимптомной форме, 5369 человек находятся на амбулаторном лечении. Еще 414 госпитализированы, 57 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки увеличилось на 3 человека и число умерших – всего с начала эпидемии от осложнений вируса скончались 188 жителей республики. А вот количество выздоровевших продолжает стремительно расти – общее число вылечившихся уже достигло 18441 человек.

- С 1 февраля к привычному ритму работы возвращается ГКБ №22, готовится к возвращению РКБ им. Куватова. Если эпидобстановка будет ухудшаться, клиники снова могут перепрофилироваться на принятие инфекционных больных, - уточнил Максим Забелин.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОВИДА

Также в республике продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Уже совсем скоро Башкирия получит дополнительные 14 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак», а к концу февраля в регион поступит до 150 тысяч доз. Сейчас Башкирия уже получила 20 142 дозы препарата, а первым компонентом вакцины привиты более 14 тысяч жителей республики.

- Самое главное, что мы сделали за это время: мы понимаем, как вакцинировать, мы создали инфраструктуру – 76 пунктов для вакцинации, а в ближайшее время их количество увеличится до 92. Также мы обучили медперсонал и сформировали очередность вакцинации. Очень обнадеживает, что в течение 2-3 дней Башкирия подучит еще порядка 50 тысяч вакцин, а до конца февраля – еще до 150 тысяч доз препарата, - рассказал Радий Хабиров в прямом эфире телеканала «Россия 24».

СТУДЕНТЫ – ЗА ПАРТУ, ДЕТИ – В ЛАГЕРИ

Также напомним, что в конце января в Башкирии началось поэтапное снятие коронавирусных ограничений. Согласно новым правилам, на концертах и спортивных соревнованиях зрительные места будут заполнены на 85 % на открытом воздухе и на 70 % – в помещении. Кафе, рестораны и бары могут снова работать в круглосуточном режиме, при этом снимается и ограничение на количество посетителей. Впрочем, масочный режим, социальная дистанция и санитарная обработка помещений пока остаются обязательными.

Также 8 февраля к очному обучению возвращаются студенты вузов, а с 27 марта начнут работать и детские оздоровительные лагеря. Что касается органов государственной власти и муниципалитетов, то им теперь разрешено проводить личный прием граждан.

Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет сохраняется. Пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, остаются на самоизоляции до 11 февраля, ведь, несмотря на массовую вакцинацию, именно эти группы пока остаются в зоне повышенного риска. А вот удаленная работа теперь только на усмотрение работодателя. Руководители вправе сами решать, выводить людей в офис или продлить дистанционный режим работы.