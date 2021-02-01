Самые необычные законы, принятые в Башкирии в 2020 году

Самые необычные новые законы напрямую связаны с запретами и соответствующими штрафами за их нарушение

Прошлый год для башкирских парламентариев оказался едва ли не самым плодотворным за все время существования Госсобрания-Курултая. Как заявил в декабре 2020 года на итоговой пресс-конференции председатель регионального парламента Константин Толкачев, всего депутаты приняли более 150 законов. Ни для кого не секрет, что многие из региональных законов принимались как ответ на вызов времени – пандемию коронавируса и последовавшие из-за нее ограничения.

Но жителям Башкирии минувший год запомнился не только борьбой с ковидом и попытками восстановить экономику после коронакризиса. «Комсомолка» представляет собственную подборку необычных законов, принятых Курултаем в 2020 году. Стоит сразу оговориться: так уж вышло, что все они касаются запретов и соответствующих штрафов, за их нарушения.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

В начале прошлого года депутаты Курултая Башкирии приняли закон, запрещающий продажу жевательного табака несовершеннолетним. Этот продукт, более известный как снюс, незадолго до этого стал невероятно популярным у школьников и подростков. Время от времени по всей республике выявляли случаи отравления детей никотином. Именно это вещество роднит снюс с обычными сигаретами. Вот только в одной «дозе» жевательного табака его в десятки раз больше, а медики сходятся во мнении, что употребление снюса наносит больше вреда организму.

В конце января 2020 года в Башкирии вступили в силу сразу два закона, ограничивающие продажу снюса. Первый напрямую запрещал продавать этот вид табака несовершеннолетним, а второй вводил штрафы за нарушение этого запрета. За продажу снюса детям продавца оштрафуют на сумму от 3 до 4 тысяч рублей, должностное лицо на 30-40 тысяч рублей, а юридическое лицо за нарушение заплатит 150-200 тысяч рублей.

На этом забота о детях в Башкирии не закончилась. В сентябре и ноябре 2020 года депутаты башкирского парламента приняли еще два запрещающих закона, которые должны огородить несовершеннолетних от плохих привычек.

В сентябре прошлого года Курултай принял закон, по которому детям и подросткам запретили продавать газовые зажигалки и любые емкости со сжиженным газом. Проблема в том, что некоторые дети использовали их не по назначению и наносили вред своему здоровью – в Башкирии были зафиксированы несколько случаев гибели подростков. Введенный запрет на продажу газа несовершеннолетним по логике депутатов должен помочь в борьбе с детской токсикоманией.

В ноябре башкирские парламентарии поставили точку в эпопее с продажей энергетиков детям. Разговоры о том, чтобы запретить их продажу несовершеннолетним шли давно. И только в конце 2020 года Курултай окончательно принял закон, по которому запрещена торговля энергетических напитков детям до 18 лет. По тому же закону, энергетики теперь запрещено продавать в образовательных и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях, санаториях и других местах отдыха для детей.

В прошлом году башкирский Парламент принял более 150 региональных законов

НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ

Кроме ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, в Башкирии в прошлом году появились и другие, вовсе не связанные с этой заразой запреты. Так, например, в июле 2020 года глава республики Радий Хабиров потребовал запретить курение кальяна в общественных местах.

Дело в том, что такой способ времяпровождения в последнее время стал популярен у молодежи по всей республике. На шумные компании парней и девушек, раскуривающих кальяны в общественных местах, неоднократно жаловались местные жители. Вот и решили депутаты Курултая принять закон, по которому запрещено употреблять кальяны на площадях, в парках, набережных, на остановках и в подземных переходах. Штраф за нарушение – 500 рублей, а за повторное сумма штрафа удваивается.

Этим новые запреты не ограничились. В сентябре прошлого года Курултай Башкирии принял закон «О тихом часе», согласно которому запрещено проводить шумные ремонтные работы в многоэтажках и общежитиях с 13:00 до 15:00. Нарушителей спокойствия решено штрафовать: простых граждан на сумму от одной до двух тысяч рублей, должностных лиц от 3 до 5 тысяч, а организации от 10 до 15 тысяч. В законе предусмотрены два исключения – ремонт в «тихий час» разрешен в новостройках не старшей полутора лет и в случае, когда нужно ликвидировать последствия аварии или обеспечить безопасность жильцов дома.

В декабре 2020 года башкирский Парламент принял закон, по которому запрещены незаконные захоронения. Проще говоря, чтобы предать земле усопшего на любом погосте, нужно получить разрешение от местных властей. Если же могильщиков застанут за незаконной копкой могилы, то инициатору грозит штраф. Обычный житель республики заплатит 1-3 тысячи рублей, должностное лицо от 10 до 20 тысяч, а юрлицо 100-200 тысяч рублей.

Кроме того, штрафы предусмотрены за незаконную установку памятников и оград. Простой житель республики заплатит за это от одной до трех тысяч рублей, должностное лицо от 5 до 10 тысяч, а организации – от 20 до 30 тысяч рублей.

НЕОБЫЧНЫЕ ОТЧЕТЫ

Еще один необычный закон, который приняли депутаты Курултая в прошлом году, напрямую ничего не запрещает. Он касается деклараций о доходах, которые каждый год обязаны предоставлять чиновники и служащие республиканского и районного уровня, а также депутаты башкирского Парламента. Теперь в них обязательно нужно указывать информацию о покупке цифровой валюты, самой популярной из которых является биткоин.

Согласно новому закону, в своих декларациях чиновники и депутаты должны предоставить сведения о наличии криптовалюты на себя, своих несовершеннолетних детей и на супругу. Но есть важное уточнение – отчитываться надо только за сделки, сумма которых превышает доход чиновника или депутата за последние три года.