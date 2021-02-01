В Башкирии пенсионер выстрелил из пистолета в голову 80-летней бабушке

Мужчина трижды выстрелил в сторону старушки

В башкирском городе Белебее пенсионер выстрелил из пневматического пистолета в 80-летнюю бабушку. Пуля угодила в голову пожилой женщине. Об этом сообщило республиканское МВД.

Причиной инцидента стал давний конфликт, который в какой-то момент достиг точки кипения. 64-летний горожанин увидел на улице престарелую соседку по дому и достал пистолет. Он выстрелил в ее сторону три раза, намереваясь просто напугать, но одна из пуль задела голову бабушки. К счастью, она не получила серьезных повреждений. Cтарушка не стала пускать дело на самотек и обратилась в полицию.

Сотрудники оперативно задержали стрелявшего горожанина. На допросе он дал признательные показания. Пистолет у него забрали.

фото: МВД РБ

Теперь конфликт между двумя пенсионерами расследуют дознаватели. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Местные полицейские попросили граждан «быть более терпимыми и разрешать свои жизненные размолвки более мирным способом».