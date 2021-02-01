Школьница из Уфы после тренировок столкнулась с опасной и редкой болезнью

Илюза - неоднократный победитель спортивных соревнований по тхэквондо

Уфимке Илюзе всего 14 лет, но восьмиклассница уже может дать фору именитым спортсменам. В коллекции у школьницы множество золотых медалей и почетных кубков в городских и республиканских соревнованиях по тхэквондо. Наставники прочили девочке большое будущее в спорте, но в августе прошлого года жизнь Илюзы и ее родителей разделилась на «до» и «после». У девочки обнаружили остеосаркому - редкую и агрессивную форму рака, и сейчас Илюзе снова приходится бороться, но не с соперником, а за собственную жизнь.

ДОЛГО НЕ МОГЛИ ПОСТАВИТЬ ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ

- Первые симптомы появились примерно в мае прошлого года. Дочь стала жаловаться на боль в ноге и слегка прихрамывать. Сначала мы подумали, что это возрастное, потом грешили на тренировки – может, из-за них боли. Мази покупали разогревающие, но лучше не становилось. Когда боль стала усиливаться, пошли в больницу – там рентген, КТ, МРТ… Врачи видели, что в кости есть какое-то новообразование, но диагноз долго никто поставить не мог. Только в августе дочке, наконец, сделали биопсию и отправили в Москву, а скоро и пришел ответ – конвенциональная остеосаркома правого бедра второй стадии, то есть рак, - рассказывает отец Илюзы Рим Гадельбаев. – Мы долго думали, из-за чего это все вообще могло начаться? Неужели усиленные занятия спортом спровоцировали болезнь? Или это генетика, или возрастное (остеосаркома чаще всего встречается именно в подростковом возрасте – Ред.). В любом случае, у нас есть еще и младший сын, который тоже занимается тхэквондо, но мы забрали его с тренировок, чтобы перестраховаться.

Девочку сразу же госпитализировали в отделение онкогематологии в РДКБ и начали проводить курс химиотерапии. Опухоль к тому момент уже достигла больших размеров, школьница мучилась от сильной боли, но старалась не показывать виду, чтобы не расстраивать родителей.

- Пока карантин из-за коронавируса, пока «химию» проходили, но на операцию в Москву мы поехали только в середине декабря. 22 числа прооперировали ногу, удалили опухоль. Врачи еще все удивлялись, почему мы так все запустили. Но болезнь уже успела дать множественные метастазы в легкие. 30 декабря дочь снова прооперировали, в правом легком у нее было 43 очага, все их удалили. Потом снова курс «химии», и вот 1 февраля Илюзу снова будут оперировать – удалять метастазы уже из левого легкого, - вздыхает отец школьницы.

«НУЖНО СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ОПУХОЛЬ И МЕТАСТАЗЫ НЕ ВЕРНУЛИСЬ»

Сама Илюза признается, что ее поддерживают и друзья, и одноклассники, и учителя. На днях в школе даже организовали благотворительный сбор макулатуры, а все вырученные средства передали родителям девочки для лечения и реабилитации.

Впереди у школьницы непростой и долгий путь к выздоровлению. После удаления метастазов из легких и очередной химиотерапии, девочку снова ожидает очень сложная операция по установлению эндопротеза вместо пораженной бедренной кости. Кроме того, необходим постоянный врачебный контроль, чтобы опухоль и метастазы не вернулись обратно. А семья Илюзы нуждается в помощи, ведь проживание в Москве на время лечения, а также длительная реабилитация требует финансовых вложений.

Если вы хотите помочь девочке поскорее выздороветь, вы можете внести посильный вклад на карту 2202 2011 1348 3644, привязана к номеру телефона 8(937)36-40-777 (получатель отец Илюзы Рим Сагитьянович Гадельбаев).