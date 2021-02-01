Умер по пути в больницу: друзья из Башкирии погибли в жуткой трагедии на трассе

Погибшими оказались 19-летний Ильназ и 18-летний Айтуган

Стали известны личности молодых парней, которые погибли поздно вечером 31 января в Кушнаренковском районе. Как ранее сообщала «КП-Уфа», на трассе М-7 столкнулись фура, груженная 20 тоннами комбикорма, и «Лада Гранта». Удар был такой силы, что оба транспортных средства вылетели в кювет. В ДТП на месте аварии погиб 19-летний водитель легковушки, а по пути в больницу скончался его 18-летний товарищ. С ними в машине находились еще двое молодых ребят, они получили различные травмы и находятся сейчас в больнице.

ВОДИТЕЛЮ ФУРЫ СТАЛО ПЛОХО ЗА РУЛЕМ

По одной из версий ГИБДД, 57-летнему водителю большегруза «Мерседес» из Елабуги, стало плохо за рулем. У него заболело сердце, случился приступ, и мужчина потерял управление. Многотонная фура вылетела на встречную полосу, по которой по роковой случайности двигалась «Лада Гранта» с молодежью. Дальше все произошло очень быстро – мгновенный удар, куча металлолома на дороге, автомобили в кювете.

Погибшими оказались 19-летний Ильназ и 18-летний Айтуган, оба они жители деревни Урметово Илишевского района Башкирии. Вместе с ними в машине были еще двое друзей. Все они студенты Кушнаренковского сельскохозяйственного колледжа. В тот злополучный день молодые люди ехали из деревни в общежитие, а 1 февраля должны были выйти на учебу.

Водитель большегруза сейчас находится в больнице с ишемической болезнью сердца в одной из больниц Уфы.

После удара "Лада" улетела в кювет

ПОГИБ ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Пассажир «Лады» 18-летний Айтуган погиб за две недели до своего дня рождения. Молодой человек отметил бы свое 19-летие 17 февраля. У него осталась любимая девушка, которая не может поверить в случившееся.

- И что люблю тебя, так хочется сказать. Теперь сама сижу в пустой квартире И боль играется с душой, - написала девушка на своей странице.

Молодых людей похоронят завтра 2 феврале в деревне Уразметово.

У Айтугана осталась любимая девушка, которая не может поверить в случившееся.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.