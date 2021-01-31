В Башкирии частный самолет совершил вынужденную посадку

У воздушного судна из-за инцидента повреждены винт и передняя лыжа.

Сегодня 31 января днем в 13 километрах от аэродрома Первушино в Кушнаренковском районе произошла вынужденная посадка легкомоторного самолета «Альфа».

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, на борту находился только один человек – пилот. Он совершал любительский полет с Первушино. Но полету не суждено было завершиться удачно – в винт попала птица, двигатель завибрировал, и пилот посадил самолет прямо в поле. К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал. На данный момент самолет отбуксирован в село Кувыково.

В Приволжской транспортной прокуратуре пояснили, что собственником «Альфы» является сам пилот. У воздушного судна из-за инцидента повреждены винт и передняя лыжа.

На место происшествия помимо спасателей выехал исполняющий обязанности Уфимского транспортного прокурора. В связи с произошедшим в надзорном ведомстве начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. По итогам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.