«Золотой запас» в Башкирии: как развивается ситуация на начало 2021 года

К заимодавцам обратился председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш

Ситуация с вкладчиками краундфандинговой инвестиционной площадки «Золотой запас» в Башкирии продолжает развиваться. За последние несколько недель во всевозможных чатах и сообществах в социальных сетях стали возникать слухи и домыслы, вызвавшие беспокойство заимодавцев. В частности, кто-то запустил не соответствующую действительности информацию о том, что из-за строительства Восточного выезда из Уфы будет потеряна возможность продать земельные участки, предназначенные для компенсации вкладчикам. Подробно о том, что сейчас происходит с «Золотым запасом» в беседе с «Комсомолкой» рассказал председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Почти два года назад, в марте 2019 года, Центробанк России отозвал лицензию у уфимского «Роскомснаббанка», где находились деньги заимодавцев инвестиционной площадки «Золотой запас». Несмотря на то, что процесс банкротства банка до сих пор не завершен, деньги на его счетах как были заморожены, так и остаются в таком положении до сих пор. Доступ к своим сбережениям тогда потеряли четыре тысячи человек.

Той же весной вкладчики объединились в несколько инициативных групп и пришли к выводу, что самый перспективный вариант их возврата – банкротство фирм-заемщиков. С тех самых пор, как в отношении этих организаций была введена процедура наблюдения, внешние управляющие разыскали у них ценные активы. Они-то и стали гарантией возврата денег заимодавцам.

Постепенно в деле с банкротством фирм-заемщиков, работавших через «Золотой запас», стала появляться конкретика. У этих организаций были найдены активы и имущество, которые стали залогом возврата денег заимодавцам. На данный момент самыми крупными активами являются гостиница «Уралтау» и земельные участки общей площадью порядка тысячи гектаров в районе поселка Русский Юрмаш что в Уфимском районе Башкирии. О последнем как раз и стали распространять слухи, взбудоражившие некоторых заимодавцев.

ЧТО ПРОИСХОДИТ

В беседе с «Комсомолкой» председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш прояснил ситуацию и полностью развеял слухи относительно земельных участков в поселке Русский Юрмаш.

Как известно, в Уфе продолжается строительство Восточного выезда из города. Объект планируют завершить в конце 2023 года, а пока власти изымают земельные участки, которые могут оказаться на пути дороги, связывающей тоннель с трассой М5. Кто-то пустил слух, что под эту категорию подпадают и активы ООО «Родные просторы» или проще говоря, активы, предназначенные для продажи и последующего возврата денег вкладчикам «Золотого запаса».

- Участки, предназначенные для формирования расчетной массы находятся по другую сторону трассы М5 на территории Уфимского района возле поселка Русский Юрмаш. Вы можете на карте посмотреть, что поселок находится несколько в стороне от строящегося выезда, а значит и нет потребности что-то у кого-то тут изымать, - пояснил Владимир Барабаш.

Что касается дальнейшей судьбы этого актива, то земельными участками в поселке Русский Юрмаш заинтересовался крупный инвестор. На данный момент идет подготовка к правительственному инвест-часу, который проводит глава Башкирии. Там будет подписано соответствующее соглашение, после чего инвестиционному проекту будет дан старт.

- Инвестор этот заинтересован в ваших участках и готов финансировать их выкуп. Это значит, что никто не ведет речи о том, что вам будет нужно ждать окончания строительства или еще чего-либо. Мы ждем подписания документов по инвест-часу в ближайшее время, - обратился к заимодавцам «Золотого запаса» Владимир Барабаш.

ДРУГОЙ АКТИВ

Что касается другого крупного актива, который служит гарантией возврата денег заимодавцам, то у него также появился потенциальный покупатель. Речь идет о гостинице «Уралтау» в Уфе на улице Гоголя, 72. Напомним, здание в историческом центре города было выставлено на продажу в декабре прошлого года.

- В настоящее время есть потенциальный покупатель, с которым ведутся переговоры. Здесь вообще все просто - как сделка будет заключена и оплачена, денежные средства будут распределены между ООО заемщиками пропорционально суммам задолженности перед заимодавцами и выплачены, - пояснил Владимир Барабаш.

Тем временем продолжаются банкротные процедуры в отношении фирм-должников. Так, например, ООО «Форум» перешло во внешнее управление. Сейчас проводится голосование кредиторов по утверждению плана внешнего управления.

В другой фирме, ООО «Тихая гавань», прошло голосование по переходу во внешнее управление. Теперь это решение должны утвердить на судебном заседании.

Что касается остальных заемщиков, то в настоящее время Арбитражный суд Башкирии продолжает рассматривать заявления кредиторов, поданные в первый месяц со дня введения процедуры наблюдения.

- В целом ситуация осложняется двумя факторами: во-первых, процесс рассмотрения заявлений растягивается из-за пандемии. Особенно это касается ООО «Дарс». Во-вторых, сами кредиторы не очень торопятся подавать заявления в Арбитражный суд. Для решения первого вопроса уже использованы все юридические методики, - подчеркнул Владимир Барабаш.

Что касается тех, кто до сих пор не подал заявление и не попал в реестр кредиторов, то им следует обратиться в бэк-офис «Золотого запаса» для консультации.

- С оповещением заимодавцев есть сложности, поскольку большое количество кредиторов сменили номера телефонов, либо вообще указали не существующие. Поэтому я настоятельно рекомендую не ждать «у моря погоды», а обращаться за консультациями по адресу: Уфа, улица Новомостовая, 28/1, - говорит председатель Совета по правам человека при главе Башкирии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЗАИМОДАВЦАМ

В завершении Владимир Барабаш обратился к заимодавцам фирм, работавшим через «Золотой запас» с просьбой проявить терпение.

- Мне искренне жаль, что вопрос так долго тянется. Я бы сам был сильно рад, если бы удалось на лихом коне все решить и нежиться дальше в лучах славы. Но гладко все бывает только на бумаге. Тем не менее, вспомните нашу самую первую встречу, когда ни у кого не было понимания, вернутся ли деньги, есть ли на это какие-либо ресурсы у компаний заёмщиков, не заберет ли последние активы ООО «Потенциал», - отметил председатель СПЧ при главе Башкирии.

По его словам, на данный момент в судах были полностью «отбиты» все требования «Потенциала» на сумму 3 млрд рублей. А всего на начало 2021 года по данным МВД по Башкирии общая сумма оставшейся задолженности составляет 1,4 млрд рублей. С учетом существующих гарантий, вопрос о том, удастся ли вернуть деньги заимодавцам не стоит.

- Я понимаю, что многим из вас эти деньги нужны здесь и сейчас, что терпеть уже сил нет. Но я, все-таки, прошу вас быть терпеливыми и сдержанными. Особенно это касается тех людей, кто, по какой-то причине выбрал в качестве мишеней для выплескивания своих негативных эмоций руководителей ваших общественных групп Сергея Гладышева и Альфию Фаткуллину. Они делают огромную работу, чтобы добиться результата для вас и если вы хотите помочь и ускорить процесс, то поддерживайте их, хотя бы тёплым словом, - обратился к заимодавцам Владимир Барабаш.