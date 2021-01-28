В Башкирии снимаются ограничения по коронавирусу: что изменилось

Заведения общественного питания с 29 января могут вернуться к круглосуточному режиму работы. Фото: Михаил ПАТЛИС

Сегодня 28 января прошло заседание оперативного штаба по смягчению режима повышенной готовности. Публикуем, как изменится жизнь жителей Башкирии теперь.

- Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет сохраняется. Пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, остаются на самоизоляции до 11 февраля. С таким предложением выступили представители Роспотребнадзора. Несмотря на рост числа вакцинированных, эти категории пока остаются в группе риска.

- «Удаленка» - на усмотрение работодателя. Руководители вправе сами решать, выводить людей в офис или продлить дистанционный режим работы.

- Культурные мероприятия и спортивные соревнования можно будет проводить при условии заполнения зрительских мест не более 85 процентов от вместимости трибун на открытом воздухе и не более 70 процентов – в помещении.

- Органам государственной власти и муниципалитетам можно возобновить личный прием граждан.

- Детские оздоровительные лагеря вернутся к работе с 27 марта после получения разрешения Роспотребнадзора. Сотрудники учреждений войдут в список на приоритетную вакцинацию от COVID-19.

- Заведения общественного питания с 29 января могут вернуться к круглосуточному режиму работы. Снимается ограничение и на количество посетителей.

- Вузы республики с 8 февраля вновь перейдут на очное обучение. Это станет возможным благодаря тому, что преподаватели сделают прививки от коронавируса.

Отметим, что масочный режим, социальная дистанция и санитарная обработка помещений остаются.