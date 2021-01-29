Тимуровцы эпохи коронавируса

Работа волонтеров и колл — центра

Суровые времена обнажают в людях самую суть. И все глобальные потрясения дарят обществу новых героев. В пандемию на передовой оказались врачи и другие медработники. А еще среди рыцарей нового времени – волонтеры. Те, кто готов рискнуть здоровьем, потратить личное время и другие ресурсы ради незнакомых им людей.

Тысячи добровольцев – в одном центре

Единый волонтерский центр «Наша забота» при региональном исполкоме партии «Единая Россия» организовали сразу, как стало ясно, что COVID-19 оккупировал Башкирию. В марте 2020 года 25 крупных волонтерских организаций республики объединились для решения общих задач.

Добровольцы доставляли защитные маски и лекарства, продуктовые наборы нуждающимся, собирали информацию о людях, которым требуется помощь. Миссия сплотила разных людей. Силами депутатов и таксопарков врачей доставляли на работу, волонтеры привозили им чай и продукты, добровольцы среди медиков устраивались на дополнительные дежурства в больницы.

И работа продолжается.

- Всего в проекте «Наша забота» задействовано 7164 волонтеров, в том числе 2173 автоволонтера и 272 волонтера, готовых к доставке лекарств ковидным пациентам, лечащимся амбулаторно. 3105 депутатов лично участвуют в волонтерской работе, - рассказали в региональном исполкоме партии «Единая Россия». – За это время 574 волонтера переболели коронавирусной инфекцией, из них 442 человека вернулись к волонтерской деятельности.

«Поначалу люди не верили»

Практически вся работа начинается в колл-центре. С конца марта сюда обратились 104 тысячи человек со всей Башкирии. Только в первую волну операторы приняли более 90000 звонков. Хотя в самом начале этой работы все было иначе.

- У меня опыт работы волонтером. Поэтому, когда появилась необходимость в добровольцах, ответ на вопрос: «идти ли?», был для меня однозначным, - говорит волонтер центра «Наша забота», студент 3 курса УГНТУ Кирилл Терегулов. – Первые дни я начал работать в колл-центре, обзванивал пенсионеров, узнавал, не нужно ли им чего, рассказывал, как мы можем им помочь. Поначалу люди не доверяли: большинство отказывались от помощи, были и курьезы: например, просили купить телевизор. Но процесс пошел, потом уже люди сами начали звонить.

- Тогда, в самом начале, перед нами стояла задача: дать понять людям, что они не одни. Еще не было никакой отработанной системы, мы от руки записывали данные, потом обрабатывали заявки, - рассказывает волонтер, руководитель отделения «Молодой гвардии» по Кировскому району Уфы, студентка 4 курса БГУ Елизавета Шумилова. – Сейчас у нас есть CRM-система, которая записывает обращения, и работать стало проще. Тем не менее, за полный рабочий день каждый сотрудник колл-центра принимает около 100 звонков.

Продукты для бабушки

Одно из наиболее важных направлений деятельности волонтеров - доставка продуктов и лекарств нуждающимся. Например, волонтеры центра «Наша забота» по проекту «МыВместе» доставляют продуктовые наборы пенсионерам. В такой комплект входит самое необходимое: крупы, макароны, тушенка, масло, чай, конфеты. Но помощь оказывают не только в рамках этого проекта, а также привозят продукты и лекарства по отдельным заявкам.

- К примеру, 65-летняя бабушка живет одна, болеет, не может идти в магазин – наш волонтер по ее списку покупает продукты и привозит ей на дом. Такая, получается, бесплатная доставка, - рассказывает Елизавета Шумилова. – Или, например, нужно привезти по рецепту лекарства. Наш человек едет, берет рецепт, потом покупает лекарства и привозит их на дом.

Каждый раз это бесконтактная доставка: волонтер приезжает в перчатках и маске, звонит в дверь, оставляет пакет у порога, ждет, пока хозяин квартиры заберет заказ, и уезжает.

- В пик у меня было по 3-5 выездов в день, иногда – больше, - вспоминает Кирилл Терегулов. – Все разбросаны по городу, поэтому тогда людей очень не хватало. Обычно «заказчики» это, конечно, пенсионеры. Но бывало такое, что приезжаешь, а там – особняк, тебя встречает холеный мужчина и говорит: «а можно еще моей жене оформить заказ?». Это, конечно, неприятно. Старались объяснить им, что мы все-таки работаем для тех, кто действительно нуждается в помощи. Благо, это были разовые инциденты.

Кстати, к волонтерам можно обратиться не только за продуктами, но и получить «тимуровскую» помощь.

- Вот на днях наши ребята ездили к бабушке, которая одна живет в частном доме, чистили снег во дворе, кололи дрова. Кстати, такого рода помощь мы оказываем всегда, это было и до коронавируса, - говорит Елизавета Шумилова.

Передача продуктовой помощи пожилым

Помощь медикам

В период пандемии в поддержке нуждались не только пожилые люди и малоимущие, но также и те, кто сам бросил все силы на помощь ближнему – врачи.

- С 1 декабря в рамках проекта «Такси забота» по маршруту Дом-Работа-Дом силами депутатов и операторов такси осуществлено 29,3 тыс. доставок врачей, работающих в ковид-госпиталях, в т.ч. 3,3 тыс. выездов в новогодние праздники, - рассказали в исполкоме партии «Единая Россия». – Для доставки 408 врачей ковидных госпиталей, не имеющих личного транспорта, привлечены более 300 автомобилей Киви-такси, Ситимобил и других служб такси.

А на местах медиков и соцработников обеспечивали горячим питанием, чаем и даже привозили мед, фрукты и овощи.

- За весь период в ковидные госпитали для медперсонала поставлено 9310 наборов, из них 6569 комплектов горячего питания, - говорят представители партии. - В рамках акции «С заботой о Врачах» для медперсонала, работающего в «красных» зонах, организована доставка чайных наборов, а также средств личной гигиены и воды для ковидных пациентов.

Миссия – помогать людям

В качестве добровольцев работают представители «Молодой гвардии», депутаты «Единой России» и их помощники, но устроиться волонтером на самом деле может любой желающий.

- Когда пандемия только пришла в Башкирию, и мы объявили набор волонтеров, в день к нам обращались по 20-30 желающих, - рассказывает руководитель отделения «Молодой Гвардии», студент 1 курса ординатуры БГМУ Оскар Лютов. – Приходили даже пожилые люди, говорят: хотим помочь. Конечно, на выезды их отправлять мы не можем, поскольку они в группе риска. Поэтому когда они вызывались помочь хотя бы в штабе, мы их брали.

Как вы понимаете, волонтерам зарплату не платят. Единственное, добровольцам на личных авто компенсируют бензин. А еще иногда проводят мероприятия, где отмечают активистов памятными дипломами и подарками.

- Кстати, все волонтеры страхуются. И если человек заразится, помогая другим, затраты на лечение республика ему компенсирует, - отмечает Оскар Лютов.

«Благодарят со слезами на глазах»

У каждого волонтера есть своя семья, где за него, конечно, переживают. Как относятся к их работе близкие?

- В целом, нормально. Многие друзья даже ездили со мной за компанию, помогали развозить продукты людям, - рассказывает Кирилл Терегулов. – Да, конечно, близкие волнуются, что я могу заразиться. К счастью, пока меня это обошло. Для тех, кто задумывается о «карьере» волонтера, могу сказать: если интересно – стоит попробовать. Это не работа, где нужно быть с 9 до 18, просто когда есть возможность – вы помогаете. И уже делаете большое дело.

По словам руководителя отделения «МГЕР», самой главной мотивацией для добровольцев являются положительные эмоции.

- Приятно, когда люди искренне благодарят со слезами на глазах. Но, конечно, есть эффект «перегорания», - признается Оскар Лютов. – Это естественная ротация: человек отработал месяц и становится менее активным, на его место приходят новые люди. Но самое интересное, что проходит немного времени и тот волонтер снова возвращается. Это круто!

- Я считаю, что все в нашей стране зависит от каждого отдельно взятого человека. И работа в центре «Наша забота» лично мне дает возможность внести свой вклад в общее дело, - говорит Елизавета Шумилова.

СПРАВКА

Чтобы стать волонтером, можно обратиться в центр «Наша забота» по адресу Уфа, ул. Цюрупы, 17, либо по телефону: 8 (800) 201-89-03. Здесь же вы можете обратиться за помощью или получить консультацию.