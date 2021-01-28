«Взгляд был уже мертвый»: житель Башкирии уверен, что врачи не смогли отличить перитонит от пневмонии у его умершей мамы

Любовь Спирина более 40 лет проработала в детском садике

Родные и близкие 64-летней жительницы села Урман Иглинского района Любови Спириной уверены – их мама умерла в страшных мучениях в больнице только лишь по вине врачей, которые не смогли поставить точный диагноз и отличить пневмонию от острого аппендицита.

- Нашу маму все помнят и любят. Она 40 лет проработала с детьми, была заведующей детского сада, у нее множество грамот и наград. Как ее ценили коллеги, как любили внуки… - едва сдерживает слезы сын Любови Спириной Вячеслав. – Еще недавно мы вместе отмечали новый год, веселились, а вчера вот поминки были… Уже 9 дней прошло, как нашей мамы больше нет с нами.

ЖАЛОВАЛАСЬ НА НЕСТЕРПИМУЮ БОЛЬ В ЖИВОТЕ

Беда в семью Спириных пришла внезапно. 6 января женщина пожаловалась на легкое недомогание – вроде простудилась, тянул низ живота. Но Любовь выпила таблетку, и все прошло. После новогодних праздников женщина вышла на работу, а рано утром 15 января у нее случился приступ.

- Мама позвонила около 5 утра, говорит, что очень болит живот, чтобы я срочно вызвал скорую и ехал к ней. Когда я примчался, она лежала и стонала от боли, вся какая-то сине-фиолетового цвета. Приехала скорая, фельдшер осмотрел ее и решил, что есть проблемы с поджелудочной железой, вроде как панкреатит обострился. Сделали ей укол и предложили поехать в больницу, но мама отказалась. Сказала, что утром сама вызовет врача, - говорит сын Вячеслав Спирин.

Но уже через несколько часов женщине снова стало очень плохо. Участковый врач, пришедший на вызов, сразу повторно вызвала скорую, и Любовь отвезли в поликлинику, где сделали рентген легких и анализ на ковид.

- Мама жаловалась на сильную боль в животе, но ей назначили не УЗИ, а рентген. Не взяли даже элементарный общий анализ крови, чтобы посмотреть уровень лейкоцитов, а ведь уже тогда было бы все понятно. Не измерили даже температуру, хотя мама говорила, что вся горит! В итоге врач посмотрел снимок, сказал, что у мамы двухсторонняя пневмония. Ее на скорой перевезли в терапевтическое отделение Иглинской центральной районной больницы. Потом я с ней еще созванивался, навещал, мама говорила, что ей ставят уколы и капельницы, но становится только хуже, - вздыхает Вячеслав.

Женщина души не чаяла в своих внуках, которые до сих пор не верят, что их любимой бабушки больше нет

«ЖИВОТ РАЗДУЛСЯ, СЛОВНО БОЧКА»

Вечером 17 января один из хирургов, осматривающих пациентку, заявил о необходимости экстренного перевода ее в Уфу, но другой врач сказал, что лучше подождать до утра понедельника и оценить динамику. Утром 18 января Любовь Спирину все же перевезли в уфимскую 13-ю больницу, сразу же провели все необходимые обследования и КТ.

- Мама была уже никакая, взгляд стал мертвый… Живот раздулся словно бочка от скопившейся жидкости и гноя, поскольку аппендицит уже лопнул и начался перитонит, а также обширный сепсис. В общем маму прооперировали – почти 6 часов хирурги пытались ее спасти, но уже рано утром 19 января мне позвонили из реанимации и сказали, что она умерла, - говорит сын женщины.

По словам Вячеслава Спирина, врачи уфимской клиники очень удивились, что пациентка поступила к ним в таком тяжелом состоянии. Мол, если бы женщину привезли к ним на пару дней раньше, ее можно было бы спасти.

- До последнего из иглинской больницы нам никто не позвонил, чтобы извиниться или хотя бы объяснить, как так вышло, что в 21 веке врачи не могут отличить пневмонию от острого аппендицита. И только вот сегодня, 28 января, с нами связалась заведующая больницей, принесла свои соболезнования и заверила, что в больнице проводится внутренняя служебная проверка, - говорит сын Любови Спириной. Но я все равно собираюсь обратиться с заявлением в прокуратуру. И хоть мою маму мне никто не вернет, наша семья хочет, чтобы виновные понесли наказание.

«КП-Уфа» отправила в Минздрав Башкирии запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Как мы получим ответ, то обязательно его опубликуем.