В Башкирии вынесли приговор родителям, избившим своего сына на глазах у соседей

Мать мальчика заявляла всем, что сама знает, как правильно воспитывать сына. Фото: соцсети

В Башкирии, наконец, вынесли приговор супружеской паре из Благовещенского района, которая измывалась над своим маленьким сыном и жестоко избивала его на глазах у соседей. Мировой судья признал родителей виновными по уголовной статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением». Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, отца мальчика приговорили к 6 месяцам обязательных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства, матери же предстоят 240 часов обязательных работ.

БИЛИ И УНИЖАЛИ РЕБЕНКА НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ ЛЕТ

Напомним, эта громкая история случилась еще в июле 2020 года, когда жительница Благовещенска засняла на камеру своего мобильного телефона безобразную сцену. Женщина грубо держала своего маленького сына за руку, крича и осыпая его оскорблениями. Из обрывков фраз выяснилось, что ребенок украл деньги из родительского кошелька, и мать буквально силой выбивала из него признание. Позже к расправе подключился и отец мальчика, который не стал долго церемониться и ударил сына кулаком в живот, от чего ребенок залился криком и громким плачем.

На все замечания прохожих мать мальчика реагировала неадекватно, отвечая, что сама вправе решать, как именно воспитывать и наказывать своего ребенка. Когда к делу подключилась прокуратура, то выяснилось, что издевательства над ребенком продолжались на протяжении двух лет – с сентября 2018 по июль 2020.

- Девятилетнему мальчику систематически причиняли ему физическую боль, оскорбляли нецензурной бранью и распивали спиртные напитки в его присутствии, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также сообщается, что родители ребенка признали свою вину и даже раскаялись. О судьбе мальчика ничего доподлинно неизвестно – соседи говорят, что он продолжает жить вместе со своими родителями.