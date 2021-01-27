Обычная процедура обернулась кошмаром: в Уфе девушка стала жертвой косметолога из Инстаграма

Когда губы окончательно зажили, Екатерина обнаружила, что они сделаны криво и косо.

В Уфе молодая девушка Екатерина решила немного преобразиться и накачать себе губы. Она записалась на совершенно обычную процедуру к косметологу, однако вместо красивых губ уфимка получила лишь боль во время процедуры, синяки – после. А когда губы окончательно зажили, Екатерина обнаружила, что они сделаны криво и косо. О своей проблеме она написала в социальных сетях, чтобы предупредить других девушек и уберечь их от таких проблем.

НАШЛА В ИНСТАГРАМЕ

Нашла косметолога девушка в Инстаграме, записалась на процедуру и внесла предоплату. Когда пришла на прием, была в шоке – косметолог принимала в подвальном помещении. Но предоплата уже внесена, да и желание стать красивей не отпускало, и Екатерина рискнула.

Вместо красивых губ уфимка получила лишь боль во время процедуры, синяки – после.

- Сама процедура была болезненной, после нее губы были ужасно опухшие, - говорит девушка. – После того, как они зажили, я обнаружила, что они кривые, и была недовольна результатом. Я написала ей об этом, но косметолог заявила, что она уже не может меня записать, нужно было сделать это раньше.

Специалист отметила, что сейчас работает в клинике, и больше не снимает помещение. Также косметолог посоветовала обратиться к другому специалисту или подождать ее месяц – плотная запись.

ВЫКАЧАЛИ ФИЛЛЕР

Ждать было невозможно, и Екатерина обратилась к другому косметологу, у которого выкачала весь филлер с губ (вещества, которые применяются в эстетической медицине с целью коррекции формы и увеличения губ – Ред.).

- Я удалила филлер, потому что мне сказали, что все сделано ужасно, и если не убрать его сейчас, он может дальше мигрировать. На верхней губе он уже мигрировал в ткани, а на нижней образовались комочки. Я удалила, чтобы не было последствий хуже, - вздыхает Екатерина.

После удаления вещества она написала первому косметологу с просьбой вернуть деньги, однако та посчитала, что не испортила губы и отказалась возвращать средства.

КОМПЕТЕНТНО

Комментирует адвокат Роман Петров:

«Неважно, где принимает косметолог – в салоне, на дому или просто арендует помещение под это, она оказывает услуги. Если вам оказали услугу некачественно, можно отказаться от оплаты по (ст. 29 Закона о защите прав потребителей). Но поскольку в этом случае девушка увидела окончательную работу только после того, как сошел отек, это не ее случай. Но в соответствии с Законом о защите прав потребителей, обнаружив недостатки выполненной работы (оказанной услуги), каждый может требовать безвозмездного устранения недостатков или соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги). Можно предъявить досудебную претензию специалисту или салону, где оказали услуги. Если в течение 10 дней ответа не последовало, то можно обратиться в суд. Тут уже специалисту придется вернуть средства, заплатить штраф, покрыть расходы клиента, раз клиент обращался к другим за исправлением, а также оплатить моральный вред.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Совсем недавно «КП-Уфа» публиковала историю про жительницу села Иглино, которая тоже пострадала от рук косметолога. Женщина сделала у нее сначала поверхностный пилинг лица, а через пару недель пришла на срединный химический пилинг Джесснера. Там используются достаточно агрессивные кислоты, поэтому совершенно не для каждого типа кожи он подходит, но об этом ей никто не сообщил. После новомодного пилинга косметолог еще и провела ей ультразвуковую чистку.

Лицо Олеси отекло и покраснело, а потом покрылось жуткими струпьями, кожа начала облезать огромными кусками, оставляя красные пятна. Вдобавок выяснилось, что у Олеси появился демодекоз (поражение кожи мельчайшими клещами, железницей угревой, которое очень сложно вылечить из-за повторяющихся рецидивов – Ред.). Однако в этой истории косметолог не осталась в стороне, помогла Олесе финансово, перевела порядка 10 тысяч на лечение.