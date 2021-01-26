«Заметила, что ноги и руки плохо слушаются»: школьница из Башкирии столкнулась с редкой и опасной болезнью

Алина с детства мечтает стать следователем. Фото: соцсети

У 16-летней Алины Мусины из небольшого башкирского городка Туймазы есть две заветные мечты. Во-первых, девочка очень хочет стать следователем и распутывать самые сложные преступления и даже для этого перешла в кадетский класс. Но чтобы исполнилась первая мечта, необходимо, чтобы сбылась и вторая. Алина мечтает вылечиться от глиомы (злокачественной опухоли – Ред.) головного мозга и вернуться к обычной жизни.

Все началось еще осенью прошлого года, когда Алина начала жаловаться на сильные головные боли, поэтому мама записала ее на прием к педиатру, а тот направил к неврологу. Врач, осмотрев и выслушав жалобы ребенка, заявил, что нет ничего страшного – из-за переходного возраста случаются приступы вегето-сосудистой дистонии и назначил лечение. Вот только лучше Алине не становилось. Всегда активная, спортивная, девочка с ужасом начала замечать, что ноги и руки плохо слушаются ее, поэтому занятия в баскетбольной команде превращались в сущую пытку.

- Дочь в телефонных разговорах плакала, что не может справляться с мячом. Он летит на нее, а она не может ни схватить его, ни оттолкнуть, ничего. Это, конечно, очень пугало, - признается мама Алины Гульназ Мусина.

ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ С РЕЧЬЮ, ПЕРЕКОСИЛО ЛИЦО

Перед Новым годом Алина вернулась домой (школьница училась в кадетском классе в Октябрьском – Ред.), и мама с ужасом поняла, что с дочерью действительно творится что-то неладное. У Алины появились проблемы с речью, слегка перекосило лицо, нарушилась координация движений. И хотя подросток списывала все на переутомление, мама заподозрила у дочери инсульт и немедленно повела ее в больницу. Девочке сделали КТ головного мозга, где и увидели новообразование.

- Уже на следующий день нас перевезли в Уфу, где еще раз провели полное обследование, сделали МРТ и отправили результаты в Москву и Санкт-Петербург. Результаты нас просто ошарашили – диффузная глиома ствола головного мозга. Причем, опухоль находилась настолько в труднодоступном месте, что оперировать нас в Уфе никто не взялся. Слишком высокие были риски. Зато взялись хирурги в московском центре нейрохирургии Бурденко, совсем скоро Алину прооперируют, - рассказывает мама Алины Гульназ Мусина.

После операции девочке предстоит длительное лечение в клинике имени Березина в Санкт-Петербурге - курс лучевой терапии протонами, а также реабилитация. Сама Алина не унывает и мечтает уже поскорее вернуться к любимым занятиям и друзьям, тем более что ее горячо поддерживают одноклассники и преподаватели.

- Да, проблемы сейчас есть у нас, конечно. Сильно перекосило лицо, нарушена координация, сильно снижен слух и зрение с одной стороны, плохо слушаются руки и ноги. Но моя дочь настоящий борец, поэтому обязательно справится и все у нас будет хорошо! – уверена мама школьницы.

«КП-Уфа» желает скорейшего выздоровления Алине Мусиной.