Гибель целой семьи и жестокое убийство супруги: происшествия, которые потрясли Башкирию на прошлой неделе

Водитель фуры отметил, что затормозить он уже не успел – легковушка неслась прямо на него.

На прошлой неделе в Башкирии произошло несколько смертельных аварий и жестоких убийств. Публикуем происшествия, которые обсуждала вся республика.

УБИЙСТВО СУПРУГИ

Вечером 18 января в селе Верхнекудашево Татышлинского района 36-летний местный житель из ревности до смерти забил жену ножом, топором и молотком. Оказалось, что супруги устроили совместное застолье с алкоголем. В какой-то момент мужчина вспылил на почве ревности и схватился за нож. Он ударил им жену, после чего взял еще и топор с молотком, которыми так же стал ее избивать. Удары приходились на все части тела: по туловищу, рукам и ногам. Женщина от многочисленных повреждений скончалась на месте. В следкоме пояснили, что мужчина вышел из себя из-за того, что «жена в последние дни отсутствовала дома». После убийства он пошел в гости к своей матери, которая заметила на его одежде следы крови. Она сообщила об этом в полицию.

Убийцу, который все еще было пьяным, задержали. Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности – за угрозу убийством и кражу.

РЕЦИДИВИСТ УБИЛ МОЛОДОГО ПАРНЯ

В Башкирии 20 января в частном доме нашли тело 30-летнего парня с ножом в левом глазу. Жуткий случай произошел в Кармаскалинском районе. Погибший распивал спиртное в компании 81-летней женщины и ее ранее судимого за убийство 59-летнего сожителя.

В один момент собутыльники поссорились, ситуация вышла из-под контроля, и старший мужчина несколько раз ударил оппонента ножом. Уже после он воткнул в левый глаз несчастному нож.

Вскоре на место прибыли полицейские, которые задержали рецидивиста – мужчина во всем признался. По факту убийства возбудили уголовное дело.

ПОГИБЛА ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ

Рано утром 22 января под Уфой на трассе М5 Самара-Уфа-Челябинск произошла жуткая авария, в которой погибли четыре человека, двое из них дети. В 7 часов утра вблизи деревни Шамонино столкнулись Volkswagen Polo и встречный грузовой автомобиль Mercedes. Известно, что легковушка двигалась в сторону Челябинска, а фура держала путь в Белорецк.

В страшной трагедии погибли все, кто находился в Volkswagen – 28-летняя автомобилистка, ее 34-летний муж двое их детей – мальчик 7 лет и девочка 9 лет. Водитель грузовика не пострадал.

Погибшими оказались жители Новосибирска – супруги Салоновы Владимир и Анастасия и их дети. Семья держала путь домой в Новосибирск из Москвы. Им предстояло пройти большой путь - 2000 километров.

Водитель фуры отметил, что затормозить он уже не успел – легковушка неслась прямо на него. Вероятно, иномарку вынесло на встречку, потому что женщина не справилась с управлением.

–Там расстояние было маленькое. Я, конечно, тормозил, но там уже бесполезно было. Снег шел, сыро, скользко, - сказал водитель большегруза.