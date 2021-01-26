Путешествуем по Башкирии с комфортом вместе с АЗС «Башнефти»

АЗС «Башнефти» попадаются туристам на всем пути до излюбленных мест отдыха

Туризм в Башкирии в зимнее время – это горнолыжные курорты на Южном Урале и всевозможные базы отдыха, где можно покататься на санях, лыжах и коньках. Сотни и тысячи жителей нашей республики и гостей из других регионов выбирают активный отдых и отправляются в дальние поездки на автомобиле. Что в таких путешествиях самое главное? Конечно же комфорт. И сегодня, благодаря постоянному обновлению АЗС «Башнефти» он стал доступнее для всех желающих.

На пути к популярным местам отдыха каждый любитель зимних забав может заехать на заправку ПАО АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») не только за топливом для автомобиля, но и для себя – выпить чашечку ароматного кофе или подкрепиться. АЗС «Башнефти» попадаются туристам на всем пути от больших и малых городов Башкирии и до излюбленных мест отдыха.

БОЛЬШЕ УДОБСТВА

Обновление АЗС «Башнефти» ведется постоянно – только за 2020 год на АЗС компании обустроили 80 санузлов и организовали точки питания. Программа развития придорожного сервиса, принятая компанией, предусматривает и дальнейшие позитивные изменения в обслуживании клиентов. Кроме того, в компании рассчитывают, что благодаря этой программе будет создано 213 новых рабочих мест.

Так, например, до 2023 года на 157 АЗС «Башнефти» также обустроят теплые санузлы, где необходимо – заменят морально устаревшие колонки, установят видеонаблюдение и так далее. Теперь почти на каждой заправке можно купить все необходимое для комфортного путешествия на машине – незамерзайку, антифриз, моторное масло, необходимые в дороге мелочи и даже подарки. Ассортимент и правда впечатляет.

К слову, о комфорте и безопасности. Уже несколько месяцев на 108 АЗС «Башнефти» можно воспользоваться бесконтактной системой оплаты топлива через приложение Яндекс.Заправки.

На каждой заправке «Башнефти» теперь можно выпить чашечку ароматного кофе и подкрепиться

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА

«Башнефть» всегда стремится к лучшему качеству топлива на своих АЗС. Мы побывали на одной из заправок компании и поговорили с автомобилистами. В беседе с журналистами водители поделились, почему они выбирают именно заправки «Башнефти». Кто-то отметил качество бензина, а кто упомянул о хорошей программе лояльности – карте постоянного клиента.

- Почему я заправляюсь именно на «Башнефти»? У нас договор от организации оформлен. Качество топлива высокое, на машине никак не отражается. Если сравнивать с другими заправками, то у меня были такие моменты, когда машина хуже тянет. А здесь претензий нет, – рассказывает Сергей Киселев. – Ну и сервисом придорожным пользуюсь. Когда в дороге едешь, нужно бывает и перекусить, и кофе хочется попить, и санузлом воспользоваться. Все это полезно и нужно.

Другой водитель, с многолетним стажем, как оказалось, и вовсе заправляется на АЗС «Башнефти» вот уже 17 лет.

– Я выбираю «Башнефть», потому что у меня есть бонусная карта. Уже 17 лет заправляюсь только у них. За каждую заправку получаю бонусы. Так много их набрал, что недавно в Оренбург из Уфы и обратно съездил только на бонусы. А это 400 километров туда и столько же обратно, – делиться Валерий Процких – По качеству тоже вопросов нет. На старой машине ездил восемь лет, на этой уже восемь лет. Никаких претензий нет.

Стоит отметить, что сегодня на АЗС «Башнефти» представлены качественные марки бензина и дизельного топлива, такие как Евро-5 и Евро-6, а также фирменные бензины ATUM-92 и ATUM-95. Прежде чем дойти до потребителя, топливо проходит семь ступеней проверки качества. Сначала его проверяют на нефтеперерабатывающем заводе на соответствие ГОСТам и требованиям Технического регламента Таможенного союза в заводской лаборатории. Затем бензин или дизтопливо проходит еще шесть проверок, а контрольная производится уже на самой АЗС, что позволяет не сомневаться в качестве башкирского топлива уже многие десятилетия.