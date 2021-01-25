«Возвращались домой из деревни»: в Уфе из-за пьяного водителя разбилась целая семья

Сейчас супруги и их сын находятся в больнице. Фото: соцсети

Жесткое ДТП, едва не унесшее жизнь целой семьи, произошло еще днем 17 января в Уфе. Тогда около 2 часов дня на Индустриальном шоссе 40-летний житель Иглинского района разогнал свой Ford Explorer до внушительной скорости, вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Hyundai Elantra, в котором находилась молодая супружеская пара из Уфы и их маленький сын.

На помощь пострадавшим бросились очевидцы, но водитель оказался зажат в искореженном салоне. Только прибывшие спасатели с помощью гидравлических смогли срезать дверь у развороченного авто, вытащить пострадавших и передать их медикам.

Уже во время освидетельствования выяснилось, что виновник аварии был сильно пьян. Алкотестер показал 0, 962 мг/л, что соответствует стадии серьезного алкогольного опьянения. Водитель Ford Explorer был задержан и передан сотрудникам дорожной полиции для дальнейшего разбирательства.

- Мы с мужем проезжали мимо, там как раз мужчины пытались пассажирскую дверь открыть. Народу много было, водитель весь в крови был, машина - груда метала, колесо даже оторвало и посреди дороги лежало. Я мужу сказала, чтобы остановился помочь, и как раз скорая навстречу нам пронеслась с сиреной, - рассказывает очевидица аварии Анастасия Ш.

- «Хендай» вообще разворотило жёстко, особенно водительскую сторону, подушки безопасности все в крови. «Форд» наглухо тонированный, - уточняет еще один свидетель ДТП.

ПЕРЕНЕС НЕСКОЛЬКО ОПЕРАЦИЙ, НАХОДИТСЯ НА ИВЛ

В Hyundai Elantra в тот день ехали молодые супруги из Уфы - 29-летний Эдуард Ш., его 29-летняя супруга Гульшат и 2,5-летний сынишка. Семья возвращалась домой из деревни, и до дома оставалось всего несколько сотен метров, когда им навстречу неожиданно вылетел внедорожник на огромной скорости. Все они получили серьезные травмы и на скорой были доставлены в больницу, где находятся до сих пор.

- У Эдуарда множественные травмы и переломы, он оставался в коме до 18 января. Сейчас он находится на искусственной вентиляции легких, перенес несколько сложных операций. К сожалению, ему нужно сделать еще несколько операций, и скоро его введут в медицинскую кому, - рассказывает близкий друг семьи Радик И. - Врачи оценивают состояние как тяжелое, но стабильное.

Супруга Эдуарда Гульшат тоже сильно ударилась головой и впала в кому, но на следующий день пришла в сознание. У женщины сломан таз и вывихнуто бедро. Малыш также получил черепно-мозговую травму, но его жизни уже ничего не угрожает. Мальчик сейчас находится в больнице вместе со своей бабушкой.

- Их врачи считают, что им будет очень тяжело выздороветь. В связи с тяжелым состоянием Эдуарда его лечат лучшие нейрохирурги своего города. Но есть вероятность, что этого будет недостаточно, и его отправят в другую больницу в более крупном городе, а может быть, даже в другой стране. Я надеюсь, что они смогут поправиться и жить нормальной жизнью, - рассказывает о состоянии пострадавшей семьи на своей странице в соцсетях Радик И.

Друзья и близкие семьи объявили сбор для пострадавших.

- Им нужна помощь в оплате медицинских счетов, а также необходимо оплатить услуги адвоката. Мы просим о помощи и будем очень признательны, если вы сделаете репост и сможете пожертвовать любую сумму. Номер карты Сбербанк 5336 6903 2639 9120 (получатель Гульшат Рифкатовна Ш.), - просит друг семьи.