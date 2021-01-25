Семен Елистратов стал триумфатором чемпионата Европы по шорт-треку

Впереди у Елистратова этапы кубка и чемпионат мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великолепно начал международный сезон уфимский шорт-трекист Семен Елистратов. На чемпионате Европы, который проходил с 22 по 24 января в польском Гданьске, спортсмен завоевал сразу три золотые медали – в забеге на 1000 и 1500 метров, а также в многоборье. Плюс есть еще одна «бронза» в эстафете.

Победа в многоборье сделала Елистратова абсолютным чемпионом Европы, и это для него уже третий подобный титул в карьере. В свои 30 лет уроженец Башкирии остается безальтернативным лидером сборной России, и теперь он постарается не растерять форму до чемпионата мира.

НА КЛАССЕ И ОПЫТЕ

Ложкой дегтя для Елистратова на чемпионате стал только забег на 500 метров. Самая короткая дистанция никогда не была коньком уфимца, но пробиться в финал ему хотелось очень сильно. Но соперники по полуфиналу оказались сильнее.

На любимой «полуторке» Семен визуально вообще не испытал никаких проблем. Это его дистанция, и он в очередной раз продемонстрировал, что на ней является настоящим королем.

А вот в забеге на 1000 метров проблемы возникли. В своем полуфинале башкирский спортсмен финишировал только четвертым при необходимости войти в первую двойку. Но, как часто бывает в шорт-треке, вмешались судьи – они внимательно изучили видеоповтор одного из спорных моментов и приняли решение дисквалифицировать нидерландца Кнегта и латвийца Крузбергса. Таким образом Елистратов проскочил в финал, в котором долгое время держался в тени и вынырнул из-за спин соперников только в самом последнем повороте. Победа получилась гроссмейстерской.

Результаты в многоборье подсчитывались по итогу всех забегов. Елистратов набрал 71 балл, у ближайшего преследователя итальянца Пьетро Зигеля и нидерландца Ицхака де Лата по 55 баллов.

Очень хотелось выиграть уфимцу и в эстафете. Завершить дистанцию получилось только третьим, и на финише было заметно, как шорт-трекист раздосадован, что не смог принести командное «золото» для россиян.

- Я спокойно готовился к турниру, вот и получился результат. Я очень счастлив, что стал чемпионом Европы в многоборье, наверное, это подтверждает мою стабильность. Восемь лет подряд в тройке лучших? Это очень кропотливый труд. Рад, что получается выполнять свою работу. Возможно, когда-то войду в историю российского шорт-трека, - цитирует слова Семена Елистратова «РИА-Новости».

ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПРОЙДЕТ В УФЕ

Чемпионат Европы стал началом международного сезона для шорт-трекистов. Самый главный старт – чемпионат мира в нидерландском городе Дордрехт – пройдет в начале марта. Там уже соберутся все сильнейшие: к традиционным сильным соперникам в лице нидерландцев и итальянцев добавятся представители Южной Кореи и Китая.

Елистратов уже сообщил, что к соревнованиям будет готовиться в спокойной обстановке в Уфе. Несмотря на общую победу, он остался недоволен некоторыми моментами в своем выступлении, в особенности это касается эстафеты. Личный тренер Елистратова и бывший главный тренер сборной России Андрей Максимов подтвердил, что работы впереди еще много.

Поздравил своего земляка и глава Башкирии Радий Хабиров, который именно с этой темы решил начать традиционное оперативное совещание в региональном правительстве, пообещав больше внимания уделять спорту в республике:

- Победа Елистратова и других наших ребят – это тот самый случай, когда наши спортсмены делают больше, чем мы с вами (члены правительства. – Ред.). Мы должны создавать условия для занятия спортом и для профессиональных спортсменов, и для обычных детей. В каждом муниципалитете большая потребность в этом. Надо продолжать строить, ведь еще не в каждом районе у нас есть бассейны, далеко не везде хватает ледовых дворцов.