«Смотрела в зеркало и плакала»: многодетную маму из Башкирии изуродовали в кабинете косметолога

Многодетная мама всего лишь мечтала продлить молодость и красоту. Фото: Олеся Хакимова

Самым настоящим кошмаром закончился визит к косметологу для 38-летней жительницы села Иглино Олеси Хакимовой. Мама троих дочерей мечтала продлить молодость, обрести цветущую здоровую кожу, но вместо этого получила химические ожоги лица, и уже три месяца усиленно лечит последствия. При этом сама косметолог отказывается выходить на контакт со своей клиенткой и заблокировала ее во всех соцсетях. Что именно произошло и как собирается Олеся Хакимова бороться за свою испорченную красоту, выясняла «КП-Уфа».

ВСЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИЛАСЬ С ГРУБЫМИ ОШИБКАМИ

Походы к косметологу для Олеси – дело привычное, ведь каждой женщине как можно дольше хочется оставаться красивой. На страницу косметолога Лилии А. женщина наткнулась совершенно случайно в соцсетях – почитала пару восторженных отзывов, проглядела фотографии, цены и решила записаться на консультацию.

- Принимает Лилия в центре, мне понравился ее кабинет, чистый, уютный, повсюду дипломы и сертификаты. Она сразу призналась, что опыт в косметологии у нее всего около года, но тогда меня это не смутило. Она провела мне поверхностный пилинг лица, а через пару недель пригласила на еще одну очень популярную и эффективную (по ее словам) процедуру - срединный химический пилинг для лица Джесснера. Там используются достаточно агрессивные кислоты, поэтому совершенно не для каждого типа кожи он подходит, но мне об этом никто не сообщил, - рассказывает Олеся.

После пилинга кожа начала облезать, оставляя струпья и шрамы. Фото: Олеся Хакимова

По словам женщины, сама процедура была проведена с грубейшими ошибками (но сама Олеся узнала об этом гораздо позже, во время консультации с дерматологами - Ред). Кислоту нельзя смывать водой, после процедуры необходимо назначение крема против ожогов вроде Пантенола или Бепантена, а женщине посоветовали какой-то непонятный крем. А после пилинга и без того раздраженную кислотами кожу дополнительно травмировали ультразвуковой чисткой.

- Было очень больно, я даже застонала от боли, поэтому процедуру пришлось прервать. Уже к вечеру мое лицо отекло, стало красным и очень болело. Вы не представляете, какая это боль, кажется что болит не только кожа, но и все нервы под ней, кости… Я не могла подойти к плите, не могла выйти на улицу на холод, потому что очень болезненно на все реагировала, - говорит Олеся.

«ПОСЛЕДСТВИЯ ОСТАНУТСЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ»

Поначалу косметолог утверждала, что отек и покраснение – нормальная реакция организма, но когда у Олеси лицо покрылось жуткими струпьями, а кожа начала облезать огромными кусками, оставляя красные пятна, забеспокоилась и предложила женщине помощь.

- Она возила меня в Уфу на консультацию к дерматологу, пообещала возместить все расходы на лечение, клялась, что такое впервые в ее практике. Поначалу реально переводила мне деньги на врачей и препараты, что-то около 10 тысяч рублей. А потом ее запал прошел. Лилия заявила, что ее вины, как косметолога, в случившемся нет, это моя индивидуальная реакция организма, которую она не могла предугадать, а потом и вовсе перестала отвечать на звонки и заблокировала меня во всех соцсетях, - жалуется обиженная клиентка.

Вдобавок выяснилось, что у Олеси появился демодекоз (поражение кожи мельчайшими клещами, железницей угревой, которое очень сложно вылечить из-за повторяющихся рецидивов – Ред.), и женщина подозревает, что этой неприятностью ее могла заразить сама косметолог через плохо обработанный инструмент.

Женщина переживает, что придется обращаться к пластическому хирургу. Фото: Олеся Хакимова

- Первый месяц я просто смотрела на себя в зеркало и плакала. У меня началась самая настоящая депрессия, потому что мое лицо выглядело ужасно. Пигментные пятна, проступающие вены, словно синяки, облезающие струпья… Я обошла десятки врачей, впереди предстоят долгие месяцы, а то и года лечения, но самое ужасное, что до конца моя кожа никогда не восстановится. До конца жизни мне придется наносить на лицо толстый слой тонального крема и пудры, чтобы замаскировать все эти ужасающие последствия, - сокрушается Олеся.

При этом на вопрос, почему же женщина сразу не написала заявление на недобросовестного косметолога в полицию, прокуратуру или хотя бы в Роспотребнадзор, Олеся признается, что поначалу у нее вообще не было ни сил, ни желания выходить из дома, а сейчас уже прошло слишком много времени, чтобы начинать всю эту волокиту.

- Я больше всего хочу, чтобы о моей проблеме узнали девушки и женщины, которые вдруг решат записаться на прием к этому горе-косметологу. Пожалуйста, не рискуйте, последствия очень дорого могут вам обойтись, - говорит Олеся Хакимова.