В Башкирии храм, который продали на аукционе за 38 млн рублей, вернут прихожанам

Храм останется на своем месте на радость прихожанам

Благополучно завершилась громкая история с Храмом преподобного Моисея Уфимского в селе Алкино-2 Чишминского района, который продали с молотка на аукционе за 38 тысяч рублей. Храм все же вернут в собственность прихожанам, а новому владельцу храма просто возместят все понесенные расходы.

Как сообщил председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Азат Фаттахов, были организованы переговоры с представителями Башкортостанской митрополии РПЦ, управляющим Салаватской епархии епископом Николаем, администрацией Чишминского района, арбитражным управляющим, а также покупателем здания.

В итоге обе стороны пришли к решению, что храм останется на месте, поэтому прихожанам переживать не о чем. Покупателю вернут потраченные деньги, а само здание храма переоформят в собственность религиозной организации.

- Рекомендуем всем религиозным организациям своевременно оформлять в надлежащем порядке имущество и земельные участки, во избежание подобных недоразумений, — пожелал Азат Фаттахов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, что все началось с того, как жители села Алкино-2 Чишминского района пожаловались, что у них отбирают храм – единственный в радиусе 30 километров. Мол, раньше на этом месте располагался контрольно-пропускной пункт Центрального авторемонтного завода, принадлежащего Министерству обороны РФ. Но в 2005 году завод подарил это здание прихожанам, которые решили переделать его в храм. Строили собственными силами и на собственные средства, вложив туда более миллиона рублей, а вот про официальное переоформление прав собственности на здание никто и не подумал.

Каково же было удивление людей, когда в канун Рождества они узнали, что их храм (между прочим, единственный на всю округу в радиусе 30 километров) еще осенью 2020 года был выставлен на аукцион. Дело в том, что завод обанкротился, а потому все оборудование, имущество и здания, включая здание храма, должны были уйти с молотка на торгах. Так и вышло, что в ноябре храм перешел в собственность некого коммерсанта, который решил переоборудовать храм в продуктовый магазин. Ну, или сдавать здание в аренду прихожанам за 15 тысяч рублей в месяц.

Конечно, такое событие вызвало горячее возмущение у сельчан. Люди заявили, что никому платить денег не будет, а потому объявили сбор на строительство нового храма. К истории тут же подключились член СПЧ Олег Галин, а также спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев.