Пряники, мыло и эротические костюмы: какие ненужные подарки продают уфимцы после Нового года

Вы думаете, это элитный алкоголь? Нет, это мыло. Фото: Авито

Вот и отшумели новогодние праздники, и уфимцы массово избавляются от ненужных подарков. Ну как отказать тетушке, которая с любовью тебе дарит свечку в форме символа года быка, или коллеге, который лично выбирал для тебя кружку с тем же бычком? Что уж говорить, когда зачастую и самые близкие люди, которые уж на сто процентов должны знать наши вкусы и предпочтения, вдруг дарят совершенно не то, о чем мечталось? Мультиварку вместо новенького телефончика, удушливый парфюм для тех кому «за 50», нелепый эротический костюм или дорогое нижнее белье, но совсем неподходящего размера.

«Комсомолка» проглядела предложения на сайте бесплатных объявлений и выяснила, какие новогодние подарки оказались не в почете у уфимцев в этом году.

СИМВОЛ ГОДА ВО ВСЕХ ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯХ

Наверное, одним из самых раздражающих, но самых часто даримых подарков остается непременный символ года - кружки и полотенца с изображением быка, брелоки, мини-статуэтки (а иногда и целые бронзовые статуи!), мыло, свечи и многое другое. Сложно представить, что этим будет кто-то пользоваться в дальнейшем, а передаривать на следующий новый год уже будет неактуально. Но, может, хоть на «Авито» кому пригодится?

Мыло в форме символа года - не самый лучший подарок. Фото: Авито

Вот, например, симпатичный вязаный бык за 1,5 тысячи рублей. В описании товара, правда, он называется «брутальным», но мы считаем, что он просто милашка, которую так и хочется потискать.

Ну правда же милашка? Фото: Авито

А как вам такой «эксклюзивный »элемент декора – деревянный бык ручной работы всего за 300 рублей? Или бычок, выполненный в модной ныне технике «папперкрафт» - всего каких-то 1,5 тысячи рублей, и можете небрежно хвастаться перед гостями дизайнерским шиком. Или можете отнести в школу на конкурс подделок.

После нового года можно разжиться и необычным элементом декора. Фото: Авито

В подборке нельзя пройти мимо мыла ручной работы, как традиционного презента на Новый год - на любой вкус и кошелек от 39 до 350 рублей.

Бывает так, что ты на диете или покрываешься жуткой сыпью от сладкого, а родные и на работе заваливают тебя конфетами и шоколадом. Не надкусанные и с нормальным сроком годности можно выставить на «Авито», туда же закинуть и рождественские пряничные домики, при условии, что они не успели засохнуть.

Главное, чтобы пряник был незасохшим и ненадкушенным. Фото: Авито

Парфюм может стать очень неприятным подарком, если вы любите, например, легкие фруктовые ароматы, а вам дарят внушительный бутыль с удушающим амбре «под восток». Причем мужчины могут быть также привередливы, как и женщины. Милые дамы, дарить своему любимому копию его любимого аромата, а не оригинал – плохая затея.

Парфюм нужно покупать, если вы точно знаете предпочтения одариваемого. Фото: Авито

Дорогие часы тоже могут не вызвать трепета и восторга у одариваемого. Так в одном из объявлений уфимец без сожаления расставался с оригиналом наручных швейцарских часов от Calvin Klein. «Покупались в Америке за 300+ баксов, в магазине такие продают от 25000, я отдаю за 8 тысяч, потому что срочно нужны деньги». Ну как тут устоять?

Даже дорогие часы могут не вызвать бурного восторга. Фото: Авито

Также после новогодних праздников «Авито» и другие платформы буквально завалены предложениями о продаже вечерних платьев и карнавальных костюмов. Зачем захламлять свой шкаф, если можно отдать за копейки платье с пайетками, которое точно уже никуда больше не надеть. Цены – самые разнообразные, от 200 рублей до 10000. Торг уместен.

Можно заранее прикупить ребенку карнавальный костюм, чтобы не платить в конце года втридорога. Фото: Авито

Среди карнавальных костюмов можно встретить еще одну категорию подарков, с выбором которых нужно быть предельно аккуратным. Достаточно ошибиться на размер, и костюмчик горничной для нескучной новогодней ночи будет безнадежно мал. А вон ту провокационную «эросеточку», которая так аппетитно смотрелась на прилавке интим-магазина, жена почему-то возмущенно отказалась взять в руки, не то, что примерять.

Обязательно поинтересуйтесь у возлюбленной, как она относится к таким неожиданным экспериментам. Фото: Авито

А вот, что может действительно заинтересовать, так это елочные игрушки – редкие, ручной работы или раритетные, которые при одном взгляде возвращает в счастливое детство. Например, вот эти милые елочные фигурки из ватного папье-маше ручной работы – стоят, конечно, дороговато, 2000 рублей за штуку, зато точно порадует вас в следующем новом году.