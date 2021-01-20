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Суд в Башкирии признал полностью незаконным решение о разработке шихана Куштау

Полезные ископаемые на горе добывать запрещено
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Шихан Куштау

Шихан Куштау

Арбитражный суд Башкирии 19 января вынес решение по иску против «Сырьевой компании». Она аффилирована с «Башкирской содовой компанией» (БСК), которая недавно перешла под контроль государства. Согласно вердикту, организация должна прекратить работу по разведке и добыче полезных ископаемых на шихане Куштау. Приговор значится в картотеке арбитражных дел.

– Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью, – следует из постановления арбитражной инстанции.

Иск против «Сырьевой компании» поступил в суд осенью 2020 года от организации по защите и охране природы, памятников истории и культуры «Наследние». В нем НКО просит «обязать "Сырьевую компанию" прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана Куштау, осуществляемой на основании лицензии на право пользования недрами». Дело было принято к производству 24 сентября и назначено для рассмотрения на 2 декабря. Однако впоследствии процесс пришлось перенести – на 19 января 2021 года.

Напомним, череда арбитражных судебных процессов, связанных с Куштау, началась после того как жители Башкирии массово выступили против решения властей пустить шихан под разработку и добычу соды. Этим должна была заняться БСК, которая заявляла о том, что ресурсы другой горы – Шахтау – уже истощены. Протест населения пришлось урегулировать лично главе Башкирии Радию Хабирову. Он пообщался с недовольными гражданами, после чего принял решение свернуть подготовку к добыче соды на Куштау. Шихану в конечном счете и вовсе пообещали дать охранный статус. В результате этих событий вскрылась еще одна проблема – акции БСК были незаконно приватизированы. Генпрокуратура подала иск в суд с требованием вернуть компанию под контроль государства. В начале декабря арбитражная инстанция удовлетворила его.

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