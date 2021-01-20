«Башнефть» наращивает полезное использование попутного нефтяного газа

Башкирские нефтяники завершили модернизацию газопоршневой электростанции «Метели»

Башкирские нефтяники завершили модернизацию газопоршневой электростанции «Метели» в Дуванском районе Башкирии. Благодаря этому «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») увеличит объемы полезного использования попутного нефтяного газа – до 750 тысяч кубометров в год.

Благодаря реализации масштабной газовой программы, которая стартовала в 2013 году, в производственном цикле участвует 99% всего попутного нефтяного газа на Арланской группе месторождений, а всего по Башкирии нефтяники довели степень полезного использования попутного нефтяного газа до 95%. В частности, 17% добываемого на месторождениях «Башнефти» в нашей республике попутного нефтяного газа становится сырьем для нефтехимической промышленности.

Что касается электростанции «Метели», то на сегодняшний день она является крупнейшей энергогенерирующей станицей на территории республики из всех активов «Башнефти». Недавно специалисты полностью заменили прежние охладители на более современные, в результате чего увеличились возможности станции по выработке электроэнергии.

Как отмечают башкирские нефтяники, мощность каждого из шести агрегатов, находящихся на «Метелях» выросла с 1,3 до 1,65 МВт. Это значит, что располагаемая мощность газопоршневой электростанции увеличилась почти на 21%.

После модернизации «Метели» сможет направлять на производственные нужды до 199,2 мегаватт-часов электроэнергии в сутки. Это, в свою очередь, позволит снизить объемы ее покупки у партнеров.