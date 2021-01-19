Ни для кого не секрет, что пандемия коронавируса и последовавшие за ней жесткие ограничения достаточно больно ударили по бизнесу. Когда весной 2020 года вводили режим жесткой самоизоляции, многие владельцы баров и ресторанов Уфы практически сразу заявили – «коронакризис» они не переживут. И вот, к началу 2021 года стало понятно, что целый ряд популярных у горожан заведений общепита закрылись навсегда. «Комсомолка» составила список известных в прошлом баров и ресторанов, которые пали жертвой «коронавирусной эпохи».ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИСЬКак не трудно догадаться, главная причина, по которой в Уфе навсегда закрылись популярные некогда заведения – падение посещаемости. Для небольших и уютных ресторанчиков и баров ограничения по наполняемости залов стали смерти подобны. Из-за этого хозяева пришли к выводу, что закрыть заведение будет выгоднее, чем продолжать работу. Ведь помимо аренды за помещение надо еще и зарплату сотрудникам платить и покупать продукты или алкоголь. А если в ресторанчик никто не ходит, что тогда делать?Напомним, что в Башкирии продолжают действовать антиковидные ограничения, по которым в залах ресторанов и баров не должно быть заполнено более 50% посадочных мест. А если заведение не может работать на полную катушку, то о какой прибыли может идти речь?ИСЧЕЗЛИ НАВСЕГДАВ 2020 году в центре Уфы закрылись многие заведения, которые работали не один год. При этом исчезнувшие из-за пандемии заведения отличались особой атмосферой и нестандартным оформлением. Например, ушел в небытие некогда популярный у любителей экзотики бар «Куба Гавана». Он располагался на улице Ленина, в ТЦ «Экватор» и прославился среди горожан веселыми и шумными вечеринками, которые устраивали самые настоящие выходцы с Кубы. С танцами, песнями и традиционными угощениями с острова Свободы.На улице Коммунистическая почти четыре года работал бар крафтового пива «Brewkva» («Брюква»). За это время он успел обрести множество поклонников и стать местом для постоянных посиделок любителей авторских алкогольных напитков. А их в «Брюкве» предлагали не менее 15 видов! К сожалению, заведение не выдержало коронакризиса и исчезло с карты Уфы.Еще одно заведение в центре Уфы, владельцы которого приняли решение закрыться – кафе «Ямайка». Это заведение располагалось в соседнем здании от Молодежного театра и проработало очень и очень долго, почти 15 лет. Да и место расположения у этого кафе было очень выгодное. Никого не пощадил коронавирус.До лета 2020 года в ТЦ «Юрюзань», что на проспекте Октября, располагалась пиццерия «Блэк-Пицца». Заведение пользовалось определенной популярностью у горожан, ведь там была своя атмосфера и оригинальное меню. Да и вообще, в этом районе заведений общепита с нестандартным оформлением и адекватным ценником не так много. Вот и приходили уфимцы туда итальянской и европейской кухни откушать, да уютом насладиться. Но с началом пандемии коронавируса история «Black Pizza» в Уфе завершилась.На улице Ленина, в самом центре Уфы, напротив Башкирского театра оперы и балета некоторое время работал «ресторан быстрого питания «Don Sosison». К слову, название этого заведения не критиковал только ленивый. Однако благодаря своему расположению, заведение пользовалось популярностью – в обеденное время и даже в выходные столики здесь почти всегда были заняты. Но вмешался коронакризис, и кафе со стрит-фудом прекратило свое существование.Известный в городе «Уфимский джаз-клуб» также не выдержал последствий пандемии и закрылся. Сами владельцы заведения в социальных сетях сообщили, что ресторан закрыт до 1 февраля 2021 года. Но пока до сих пор неизвестно, возобновит ли он свою работу. Напомним, что «Джаз-клуб» обрел популярность у меломанов и любителей классического джаза, коих в Уфе оказалось не мало.Еще одно заведение в центре башкирской столицы, прекратившее работу на днях – ресторан «Burger Heroes» на Карла Маркса. Довольно не дешевое заведение пользовалось популярностью, в основном, у молодежи. В отличие от тех же «семейных» ресторанчиков, там делался упор на суперсовременный дизайн и атмосферу круглосуточного драйва. Проработала бургерная в центре Уфы ровно три с половиной года – в отличие от многих других, «Burger Heroes» продержались до января 2021 года.В подборку закрывшихся из-за коронакризиса заведений мы бы хотели включить еще одно заведение, формально не имеющее отношения к общепиту. Еще в мае 2020 года полностью прекратил работу загородный клуб «Фазенда». Располагался он в 30 километрах от Уфы и за время своего существования полюбился горожанам. Это место представляло собой небольшой закрытый коттеджный поселок с ресторанами, барами и банями, где можно было на сутки снять домик и отдохнуть хоть с семьей, хоть в шумной компании. К сожалению, «Фазенда» так и не оправилась от ограничений и прекратила принимать гостей.НОВЫЙ ФОРМАТНекоторые заведения в Уфе смогли выжить только благодаря тому, что удачно подстроились под новые условия. Так, например, во многих кафе появилась возможность купить еду на вынос. Это позволило переориентироваться и остаться на плаву, когда люди перестали ходить по заведениям. Скидки на блюда, заказанные с доставкой на дом, также сыграли свою роль.Пандемия коронавируса сильно повлияла на общепит в Уфе – в прошлом году закрылись даже очень «старые» заведения. Но если владельцы сделали правильные выводы и переформатировали работу ресторанов, то теперь им уже никакой коронакризис не страшен.