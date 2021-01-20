«По ночам плакала от боли, звала маму»: малышка из Башкирии рискует навсегда остаться в инвалидном кресле

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Маленькой Ангелине Хлыбовой из села Красная горка в Нуримановском районе всего 7 лет, 4 из которых она мужественно сражается со смертельно-опасной болезнью – саркомой Юинга. Недавно врачи сообщили о ремиссии, но теперь девочка не может ходить, и только сложная дорогостоящая операция может изменить ее жизнь.

ЗАМЕНИЛИ РАЗРУШЕННУЮ КОСТЬ НА ЭНДОПРОТЕЗ

Как рассказывает мама Арина Хлыбова, Ангелина – третья и самая младшая дочь в семье, которую все баловали и обожали. Девочка росла здоровым и жизнерадостным ребенком, пока весной 2017 года не начала жаловать на боль в левой ножке при ходьбе, а родители не заметили, что малышка начала прихрамывать. Врачи разводили руками, а когда боль стала усиливаться, отправили Ангелину на рентген.

- Врач сказал, что у дочки хронический остеомиелит, это такая болезнь, которая буквально расплавляет кость. А уже в июле у Ангелины на бедре выросла странная шишка. Мы отвезли дочь в уфимскую больницу, где ей сделали биопсию, просверлили кость, отправили на гистологию. Так мы узнали, что у дочери саркома Юинга 2 стадии, - вспоминает мама девочки.

Уже к осени боли настолько усилились, что Ангелина не могла спать по ночам, плакала, звала маму. Врачи приняли решение о назначении химиотерапии, всего малышка прошла 14 блоков «химии», прежде чем пришли радостные новости – болезнь отступила, Ангелина в ремиссии!

- Дочке сделали операцию, удалили опухоль, заменили разрушенную бедренную кость эндопротезом, но закреплять его не стали, потому что ребенок активно растет. Где-то полгода назад дочка опять стала жаловаться на сильную боль в ноге, и когда мы проходили обследование, выяснилось, что произошел вывих протеза. Нужна операция по его замене, - говорит Арина.

МЕЧТАЕТ ХОДИТЬ В ШКОЛУ НА НОГАХ, А НЕ В ИНВАЛИДНОМ КРЕСЛЕ

Сейчас Ангелина не может ходить, передвигается в инвалидном кресле или лежит в кровати, глотает таблетки, чтобы боль в ноге утихла. Прошлой осенью девочка пошла в первый класс, но теперь находится на домашнем обучении.

- Сначала мы возили ее в школу на инвалидном кресле, но над ней стали смеяться одноклассники. Один мальчик обозвал дочь лягушкой, она очень расстроилась, долго плакала, теперь в школу возвращаться не хочет, - вздыхает мама Ангелины.

Одна надежда, что девочка сможет ходить самостоятельно, остается на операцию по замене эндопротеза. Врачи предупреждают, что операция сложная и редкая, вполне возможно, что в России ее будет выполнить непросто, и придется обращаться в зарубежную клинику. Сейчас родители Ангелины собираются пройти полное обследование в Москве, чтобы понимать, что дальше ожидает их малышку. На проживание и на дорогу до Москвы также нужна средства, которых в многодетной семье Хлыбовых просто нет: работает один лишь папа, пока мама с дочкой месяцами лежат в больницах.

Если и вы хотите помочь девочке поскорее попасть в Москву, пройти обследование и прооперироваться, после чего она сможет жить нормальной жизнью, можете помочь семье и внести посильный вклад на карту 2202 2014 1556 4752 (получатель Арина Хлыбова, мама Ангелины).