Минувшая неделя выдалась в Башкирии относительно спокойной, и все несколько громких событий вызвали большой отклик. Напомним, что горячо обсуждали жители республики на прошлой неделе.В ПОЖАРЕ НА ДАЧЕ ПОГИБЛИ СУПРУГИПрошлая неделя началась с пожара в селе Богомоловка Чишминского района, где рано утром вспыхнул одноэтажный кирпичный садовый дом. На место происшествия тут же выехали пожарные и довольно быстро потушили пламя, но, проливая завалы, спасатели наткнулись на тела 56-летних мужчины и женщины. По предварительной версии, причиной гибели супругов стало неправильное обращение с печью, из-за чего и вспыхнул пожар. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи и дознаватели МЧС России.СКОНЧАЛАСЬ ОДНА ИЗ СЕСТЕР, РАЗБИВШИХСЯ В АВАРИИ С ДВУМЯ АВТОБУСАМИ11 января в реанимации Малоязовской больницы скончалась 17-летняя девушка, которая серьезно пострадала накануне в аварии на трассе в Салаватском районе. Напомним, девушка вместе с мамой и младшей сестрой возвращалась домой от бабушки, когда ее микроавтобус неожиданно вылетел на гололеде на встречную полосу и столкнулся с другим автобусом. Тогда погибли двое детей, 17-летнюю Анастасию и ее сестру отвезли в реанимацию, сделали несколько операций, собирая раздробленные шейные позвонки по частям. К сожалению, Анастасия скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Жизни ее младшей сестры уже ничего не угрожает.СУПРУГИ ЗАРЕЗАЛИ И РАСЧЛЕНИЛИ СВОЕГО РОДСТВЕННИКАНа прошлой неделе в подвале частного дома в селе Имендяшево Гафурийского района следователи и полицейские обнаружили пакеты с человеческими останками, принадлежавшему 53-летнему местному жителю. Все началось с того, что в полицию обратилась дочь погибшего и заявила, что ее отец пропал еще 1 января, когда отправился в гости к родственникам. Вот только те утверждали, что мужчина к ним не заходил, и они не в курсе, где он находится.Впрочем, следователи все же решили провести обыск в подозрительном доме, где вскоре и наткнулись на обезображенные останки пропавшего. Выяснилось, что хозяйка дома, выпив, повздорила с гостем и зарезала его ножом, а ее муж топором расчленил тело и спрятал в подполе, чтобы весной закопать останки. Сейчас супруги задержаны, женщине предъявлено обвинение в убийстве, а ее мужу – в укрывании особо тяжкого преступления.В УФЕ В ПОЖАРЕ В 12-ЭТАЖКЕ ПОГИБЛИ 2 ЖЕНЩИНЫВ минувшее воскресенье в Уфе загорелся 12-этажный дом на улице Рабкоров. Открытое горение началось на лестничной площадке 10 этажа, где замкнуло электропроводку. Густой едкий дым быстро распространился по всему подъезду. Прибывшие пожарные помогли выбраться на улицу 33 жильцам подъезда, включая пятерых детей. В квартире на 11 этаже огнеборцы обнаружили без сознания 85-летнюю женщину и ее 64-летнюю дочь. Женщин на руках спустили вниз и передали медикам, но, к сожалению, они обе скончались от отравления угарным газом. Еще одну пожилую пенсионерку, также надышавшуюся дымом, увезли в больницу, где сейчас за ней присматривают врачи.