Сегодня, 18 января, в последний путь проводили 18-летнюю Лию, 34-летнюю Рину и двоих ее сыновей – 16-летнего Никиту и 9-летнего Кирилла, которые погибли в страшной автокатастрофе 16 января. Как ранее сообщала «КП-Уфа», в шестом часу вечера в Туймазинском районе столкнулись «Лада Приора», которым управлял 18-летний парень и грузовик «DAF», за рулем которого находился 58-летний мужчина.К сожалению, удар был такой силы, что все пассажиры «Лады» погибли на месте. Как рассказал «КП-Уфа» отец погибшей 18-летней девушки Зульфат, в тот день родственники ехали на горнолыжный комплекс «Кандрыкуль».- За рулем «Лады» был парень моей дочери, сзади сидела сестренка с сыновьями. Погибли они все на месте, там от машины ничего не осталось. Водитель в очень тяжелом состоянии, в коме, мы не знаем, выкарабкается или нет, - рассказал Зульфат.18-летняя Лия училась в БашГУ на 2 курсе, а ее молодой человек является курсантом Михайловской артиллерийской академии Санкт-Петербурга. Оба они приехали в родные края на выходные.Сзади в автомобиле сидела 34-летняя Рина, тетя Лии, со своими двумя сыновьями, они учились в 3 и 9 классах. По ней скорбит все село Кандры. Отзываются о Рине исключительно как о добром человеке. Людям сложно поверить, что жизни женщины и троих ее родственников оборвались в один миг.Как сообщил собственный источник «КП», авария произошла в условиях снегопада и метели. Неопытный автомобилист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой ехала фура, груженная маслом для литейного производства. От удара «Лада» вылетела в кювет.Обстоятельства жуткой трагедии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Также в прокуратуре Башкирии пообещали взять расследовании на особый контроль. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).