В минувшее воскресенье в Белорецком районе Башкирии случилась жуткая авария, унесшая жизнь двух молодых парней. Напомним, ДТП произошло около 4 часов дня на 6-м километре автодороги Белорецк – Уткалево, неподалеку от деревни Сосновка. Водитель «Деу Нексии», превысив скорость, не справился с управлением на скользкой заснеженной дороге, от чего иномарку боком вынесло на встречную полосу, прямиком под колеса груженого лесовоза «Урал».Помогать людям внутри легковушки бросились очевидцы, попутно набирая номер службы спасения и медиков. Но помочь пострадавшим было уже нечем, от мощного удара «Нексию» буквально разворотило, так что прибывшим спасателям даже пришлось срезать крышу искореженного авто, чтобы извлечь тела погибших.Сейчас по факту ДТП ведется разбирательство, дорожным полицейским предстоит выяснить все причины и обстоятельства происшествия. Многие местные жители отмечают, что во многом в трагедии виновата и плохое качество дороги на этом участке.- Может, всего этого и не было, если дорожные службы вовремя сработали. Я в том направлении в начале третьего проезжал, притормозил как обычно на повороте этого спуска, так как была кашеобразная снежная субстанция. Дорога не очищена, эти парни быстро ехали, и их понесло. А еще и этот злополучный «Урал» оказался на пути, - рассказывает водитель Юрий К.МЕЧТАЛИ О ДЕТЯХ, НО НЕ УСПЕЛИ ОБЗАВЕСТИСЬ СЕМЬЯМИВ тот роковой день за рулем иномарки находился 28-летний Тимур М., а рядом на пассажирском сиденье 27-летний Халиль С., оба родом из Белорецкого района, из села Рысакаево. Парни с детства были хорошими друзьями и часто выезжали вместе по делам.Тимур М. работал водителем на оптовой базе в Белорецке, мечтал о жене и детях, но обзавестись семьей так и не успел. Родные с теплотой вспоминают погибшего: работящий, ответственный, всегда готовый прийти на помощь, душа компании. У Тимура остался младший брат, который тяжело переживает смерть своего родственника.- Терпения и сил родителям пережить такое горе, а Тимуру вечная память, пусть душа его будет в раю, - скорбит бывший одноклассник погибшего парня.Халиль С. также не успел еще жениться и обзавестись семьей. Односельчане также вспоминают о нем как о добром и отзывчивом парне. Так, в сентябре 2018 года Халиль принимал активное участие в установке маяка на горе Арвяк-Рязь.- Эх, ребята, жить бы вам еще да жить. Такие молодые, вся жизнь впереди, а теперь родителям вас хоронить. Спите спокойно, мы никогда вас не забудем, - грустит знакомый погибших Айнур С.Похоронят ребят завтра в их родном селе Рысакаево.«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семьям погибших парней.