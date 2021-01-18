Накануне в уфимском Белом доме прошло очередное оперативное совещание башкирского правительства, где помимо «текучки» обсуждали и два самых «больных» вопроса: квитанции за отопление и ремонт автомобильной развязки на улице Валиди в Уфе. Глава Башкирии Радий Хабиров устроил разнос некоторым из своих подчиненных, а министру ЖКХ и вице-премьеру Борису Беляеву и вовсе намекнул на увольнение.ПРОБЛЕМА С ОТОПЛЕНИЕМПосле доклада Беляева, Хабиров обрушился с резкой критикой на чиновников от ЖКХ за провал с «информированием населения» по проблеме завышенных платежей за отопление.- Смотрите, вы руководитель того ведомства, которое за это отвечает. Вы должны прогнозировать эти вопросы, видеть угрозы и подключать разъяснения, объяснения и так далее. Я уверен, людям даже не объяснили ничего. Вы к этому серьезно относитесь, пожалуйста. Я считаю, что на период вашей работы это второй раз. Третьего раза не будет,- заявил глава Башкирии.Стоит отметить, что в это же время в фойе Белого дома собрались десятки жителей Уфы. Горожане требовали у властей республики разобраться с «раздутыми», по их мнению, счетами за отопление. Они требовали от Радия Хабирова выйти к ним, но руководитель региона спускаться на первый этаж не стал. Вместо него к людям вышли вице-премьер Борис Беляев, замруководителя администрации главы Урал Кильсенбаев и начальник управления администрации главы по коммуникациям Елена Прочаковская.В конечном счете чиновникам удалось увести людей в Башкирский драмтеатр. Сейчас стороны общаются в малом зале. На встречу также пришли представители ресурсоснабжающих организаций.РАЗВЯЗКА НА ВАЛИДИЕще один острый вопрос, который беспокоит жителей Уфы уже вторую неделю, – реконструкция автомобильной развязки на перекрестке проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Напомним, масштабный ремонт путепровода начался 8 января 2021 года и, по прогнозам властей, продлится практически до конца года.На оперативном совещании на эту тему предельно ясно высказался премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров. Он подчеркнул, что на данный момент путепровод полностью перекрыли. В целях эксперимента.- Если по итогам сегодняшнего дня будет принято решение полностью закрыть движение на путепроводе, то мы в два раза ускорим реконструкцию и уже осенью этого года откроем там движение. Если будем его ремонтировать только вполовину, то тогда мы уйдем с этим на следующий год, до середины, - заявил Назаров.В ответ на это Радий Хабиров подчеркнул, что из-за многострадальной развязки сам по утрам стал добираться до Белого дома на 25 минут дольше обычного. Он потребовал от подчиненных организовать там круглосуточную работу, так как остался недоволен тем, как чиновники отработали эту тему.- Началось все неудачно - неудачное время начала, плохо разъяснили, - отметил Хабиров.ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬЕще одна «любимая» Хабировым тема – смертность на дорогах. Два года подряд он разносит министров транспорта за то, что в Башкирии в авариях гибнет слишком много людей. Практически на каждой оперативке он обещает уволить чиновника, ответственного за содержание дорог.- Перед новым годом мы провели совещание по поводу высокой смертности на дорогах. Одним из решений было обратиться к министру Колокольцеву (глава МВД России – Ред.) за помощью. Письмо что-то мне никак не дают, поторопите подчиненных, - обратился Хабиров к и.о. министра транспорта Виктору Жулькову.По словам главы Башкирии, с 1 по 18 января в республике на дорогах погибло всего на три человека меньше, чем за это же время в 2020 году.- Очень много аварий. Думайте, что можно с этим сделать, - предупредил Хабиров чиновников.