В МЧС Башкирии планируют наградить 17-летнюю школьницу из Учалинского района, которая рискуя собственной жизнью, спасла из горящего дома своего дядю и маленькую сестренку.Как рассказали в пресс-службе экстренного ведомства, все случилось 13 декабря 2020 года в городе Учалы, где на улице Некрасова вспыхнул небольшой бревенчатый дом, где и проживала семья. Хозяйка дома в этот день находилась на работе, а дома оставался ее 50-летний сожитель и две дочери 16 и 11 лет. Как выяснилось, мужчина решил растопить печку, но сырые дрова долго разгорались, поэтому он не придумал ничего лучше, как плеснуть в печь жидкость для розжига, а потом бросить туда спичку.- Я сижу и делаю уроки, как слышу хлопок. Поворачиваюсь и вижу, как мой дядя сидит возле печки и у него горят руки. Я подбежала к нему и начала быстрее тушить. Потом подняла голову, и вижу, что выход в дверь и пол тоже уже горят, и у нас уже нет никакой возможности оттуда выбраться, - рассказывает уже 17-летняя Яна.Не растерявшись, школьница осмотрелась по сторонам и заметила возле печки кочергу, схватила ее и начала разбивать окно, вытаскивая осколки голыми руками. Позже она помогла сестренке выбраться на улицу, не поранившись, а потом сама выбралась наружу и помогла своему дяде тоже выйти из горящего дома. Позже девочки бросились за помощью к соседям, которые уже вызвали пожарных и скорую помощь. Мужчину с ожогами рук и Яну с изрезанными кистями увезли в больницу.- Одежда на дяде продолжала тлеть, и я своими руками ее тушила, сбивала пламя. Сам он находился в шоковом состоянии. Я вспомнила свои уроки ОБЖ, как нам все показывали и рассказывали, и поняла, что нужно спасать жизнь других людей, действовать хладнокровно, не поддаваясь панике, - говорит Яна.А еще школьница утверждает, что совершенно не считает, что совершила какой-то выдающийся или героический поступок, поскольку в подобной ситуации может оказаться каждый, и спасение человеческой жизни всегда остается в приоритете перед собственными страхами.