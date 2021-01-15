В Башкирии родителей, избившего своего сына на улице за мелкую провинность, будут судить по уголовной статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением». Наказание по этой статье предусматривает либо штраф в размере до 100 тысяч рублей, либо привлечение к исправительным работам сроком до двух лет.Напомним, вся эта громкая история произошла еще в июле прошлого года, когда жительница Благовещенска сняла на камеру мобильного телефона, как женщина кричит и оскорбляет своего маленького сына. Из обрывков фраз становится понятно, что ребенок украл деньги, и его мать силой заставляет его признаться в этом. Позже к расправе подключился и отец ребенка, который с силой ударил сына кулаком в живот, от чего тот залился плачем и криком. На замечания прохожих родительница отреагировала бурно, заявив, что имеет полное право воспитывать так, как посчитает нужным.- Он украл у родителей пять тысяч рублей – купил себе на них сладости, игрушки, вот родители на него и накинулись за это. Родители постоянно пьют, за сыном особо не приглядывают. Но то, как ударили ребенка – со всей силы, это просто не укладывается в голове. Очень жалко мальчика, страшно, как бы они вообще его не прибили, - рассказала тогда в беседе с \\"Комсомолкой\\" очевидица произошедшего Регина Ш.В итоге нерадивыми родителями занялась прокуратура, которая после проверки возбудила уголовное дело. Выяснилось, что издевательства над ребенком продолжались на протяжении двух лет – с сентября 2018 по июль 2020.- Девятилетнему мальчику систематически причиняли ему физическую боль, оскорбляли нецензурной бранью и распивали спиртные напитки в его присутствии, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. - Родители признали вину в совершении преступления.Сейчас уголовное дело направлено мировому судье по Благовещенскому району для рассмотрения по существу. Ребенок остается с родителями; по уверению соседей, после шумихи в соцсетях и вмешательства правоохранительных органов, издевательства над ним прекратились.