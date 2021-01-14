Поскольку эпидемия коронавируса в стране, да и в мире, не думает сдавать своих позиций, с 18 января по поручению Президента России Владимира Путина начнется массовая вакцинация от ковида. Где можно записаться на прививку, сколько жителей республики планируется вакцинировать, какие противопоказания и побочные эффекты могут возникнуть – читайте в материале «КП-Уфа».На сегодняшний день Башкирия получила 13842 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Уже привито 7542 человека – 5052 медика, 1672 учителя, 718 соцработников и 100 полицейских. В минувший вторник в республику завезли еще 6300 доз вакцины, предназначенные также для сотрудников и постояльцев соцучреждений, а также лиц с хроническими заболеваниями.Также ожидается, что в 2021 году в Башкирию поступит еще около миллиона доз «Гам-Ковид-Вак», а вот чтобы выработался уже, наконец, коллективный иммунитет, необходимо, чтобы было привито хотя бы 2 миллиона жителей.- Побочных проявлений и летальных исходов после прививки не зарегистрировано. Вакцина вырабатывает у человека иммунитет к коронавирусу на срок до 2 лет, а эффективность препарата против тяжелых проявлений ковида составляет 100 процентов, - уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ В БАШКИРИИКогда именно в Башкирии начнется массовая вакцинация от ковида – пока неизвестно, но точно, ждать осталось недолго. Бежать и оккупировать поликлиники, чтобы получить заветную прививку, тоже не нужно.- Записаться на вакцинацию можно будет через приложение «К врачу» и на портале «Госуслуги». Запись откроется, как только в Башкирию поступит большее число вакцин. На данный момент иммунизацию проводят лицам из группы риска – медики, преподаватели, соцработникам и лицам, проживающих в соцучреждениях и с хроническими заболеваниями, - объяснили в пресс-службе ведомства здравоохранения.Напомним, что вакцинирование абсолютно бесплатное и проводится только на добровольной основе. При этом вакцинация проводится в два этапа и с интервалом в 3 недели: после 1 этапа появляются антитела, а после второго этапа закрепляется эффект.КАКИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕККТЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ?Медики подчеркивают, что в большинстве случаев прививка не вызывает каких-то серьезных осложнений. Местные побочные реакции могут проявиться болью, небольшим отеком и покраснением в месте укола. Также человек может пожаловаться на повышенную температуру, головную боль, боль и дискомфорт в мышцах, потерю аппетита, но все эти неприятные симптомы, как правило, проходят в первые дни после прививки.КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ?Основными противопоказаниями к вакцинации являются:- Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;- Тяжелые аллергические реакции в анамнезе,- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этом случае прививку делают только спустя 2-4 недели после выздоровления). При легких ОРВИ или инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать, как только нормализуется температура.- Беременность и период грудного вскармливания.- Возраст до 18 лет (нет достаточных клинических данных, как отреагирует на препарат организм ребенка или подростка).Также вам точно не будут делать вторую инъекцию вакцины, если после первого укола у вас возник анафилактический шок, сильная аллергия, судороги или высокая температура (выше 40 градусов).«БОЛЕЛА ГОЛОВА, СОСТОЯНИЕ КАК ПРИ ПРОСТУДЕ»Своими впечатлениями после вакцинации поделилась и уфимская художница Алена Савельева, которая прославилась после публикации своих картин с полуголыми башкирами.- На работе по желанию предложили сделать вакцину от ковида, откликнулось всего два человека. На следующий день мне сделали инъекцию. Вечером того же дня у меня поднялась температура до 37°, хотелось спать и болела голова, состояние было как при простуде. Утром я проснулась как огурчик, но все же померила температуру. Было 38°.Как признается девушка, на второй день температура также оставалась повышенной, но уже на третий день состояние пришло в норму.- Самым сложным для меня было встать 31 декабря и доехать до больницы к 8:30 на второй укол. Пока я не заметила каких-либо отклонений, - уточнила художница.