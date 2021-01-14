Самая обсуждаемая тема сейчас у жителей Башкирии – высокие цены на отопление. В декабре 2020 года многие жители квартир получили платежки за отопление, суммы в которых были гораздо выше, чем в ноябре. В некоторых случаях рост составил более 42%. Это возмутило людей, и они буквально завалили вопросами социальные сети профильных ведомств и самого Радия Хабирова.Тему высоких цен на отопление власти пытались обсудить на оперативном совещании 11 января, но тогда Хабиров заявил, что ничего не понял из доклада министра ЖКХ и отметил, что проблема требует более глубокого изучения. Дело в том, что во время своего доклада Борис Беляев связал рост цен на тепло по итогам декабря с понижением температуры и, возможно, некорректной работой общедомовых приборов учета. Но главу такое объяснение не устроило.– Я мало что понял, честно говоря. Вы зря докладывали об этом. Проблема требует более глубокого изучения. Там есть моменты, где с людьми надо встречаться и общаться, а по сути – надо сесть и разбираться, почему это произошло, почему есть разница в выставленных платежах. Поймите картину мира. Пока она очень «пузырится». Возможно, где-то больше эмоций, чем самих проблем. Но там, где это происходит, это точно надо остановить и людям деньги вернуть. И оценивать вашу я работу буду именно по этому показателю, – обратился к министру Хабиров.На следующий день после совещания глава лично объяснил жителям Башкирии, что же именно произошло.КАКИЕ ПРИЧИНЫ?На своей странице в «Вконтакте» Хабиров объяснил жителям Башкирии, что власти собираются делать с завышенными ценами, и расписал пути решения пошагово.Со слов главы республики, высокие цены за тепло обусловлены следующими факторами:- В настоящее время жители региона платят за тепло по факту – по схеме 1/8. Летом не платят совсем, осенью счета начинают выставляться, зимой – достигают пика;- «Врут» приборы. Неправильно работающие счетчики могут выставлять большие суммы. Как отметил глава, четкая работа приборов находится в зоне ответственности управляющих и ресурсопоставляющих компаний;- Случались «перетопы». Тепла подается слишком много, жителям некомфортно находиться в жаре и духоте дома, и за это «заставляют платить не по их вине»;- Погрешности при расчете общей площади квартиры или дома. Бывают случаи, когда житель платит не только за свое жилище, но и за магазин, который находится в их доме.ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?Схема оплаты меняться не будет – жители Башкирии будут также платить по 1/8 – так удобнее. Сколько потребил, за столько и рассчитывайся.Власти республики намерены исправить приборы, работающие некорректно, а платежки при этом будут присланы заново с уменьшенными суммами. В случаях «перетопов» платить будут либо поставщики тепла, либо управляющие компании.Хабиров поручил министерству ЖКХ республики и Жилинспекции постоянно вести проверки соответствующих структур, чтобы подобное не повторялось в последующих отопительных сезонах.Рабочие группы проанализируют общие площади многоквартирных домов и будут обязаны привести их в соответствие.- Муниципалитеты на местах должны создать рабочие группы и заниматься вопросами отопления системно, а не от случая к случаю. И дома готовить к зиме как следует. Если подобное все же будет повторяться – сделаем оргвыводы о качестве работы тепловых компаний и тех чиновников, которые их контролируют. Ну и глав на местах, они не могут оставаться в стороне от проблем жителей, - заявил Радий Хабиров в заключении.