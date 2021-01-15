15 января 2021 года исполняется 10 лет со дня образования Следственного комитета. В канун праздника «Комсомолка» пообщалась с Ильдусом Ахметовым, руководителем Балтачевского межрайонного следственного отдела. Майор юстиции в беседе рассказал о трудных моментах в работе, раскрытых преступлениях, семье. Следователь считает, что их профессия – не просто работа, а образ жизни.«СОМНЕНИЙ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ НЕ БЫЛО»- После школы пришло время выбирать, куда поступать. Сомнений у меня не было, всегда привлекали люди в погонах, хотел стать одним из них. В 2004 году поступил в Институт МВД, пять лет отучился, и в 2010 году я изъявил желание работать в Следственном комитете, тогда он еще существовал при прокуратуре, а в 2011 году обособился как самостоятельное ведомство. Орган был новый, мне было очень интересно, их работа была так хорошо организована – работали лучшие, - рассказывает Ильдус Ахметов.Свой путь следователя Ахметов начал в Центральном межрайонном следственном отделе. Майор с теплотой в душе вспоминает своих наставников, которые помогали ему и поддерживали в начале карьеры.- Поработал я следователем и в Белебее, о нем самые теплые воспоминания. Получил колоссальный опыт от коллег, здесь очень сильные кадры. Город криминальный, почти каждое дело было связано с убийством, - говорит майор.Следом десятки раскрытых уголовных дел, внушительный опыт – и теперь Ильдус Ахметов возглавляет Балтачевский межрайонный следственный отдел, который курирует еще четыре района :Аскинский, Бураевский, Караидельский, Татышлинский.«НАШЛИ ПО ОТПЕЧАТКАМ НА БАЛЛОНАХ»- Одно из моих первых дел – раскрытие преступления в селе Аксаково Белебеевского района. Здесь внук цыганского барона убил своего соседа. Все началось с того, что в полицию поступило сообщение о том, что мужчина найден убитым в своем доме – голова пробита, тело наполовину обожжено. Вел он не самый лучший образ жизни – выпивал, нигде не работал. Дело оставалось нераскрытым два-три дня. Все это время мы практически жили в этом селе, отрабатывали свидетелей, допрашивали всех. Выяснили, что убитый за покровительство платил местным авторитетам деньги, чтобы его не трогали. Отработали их – все чисто. Дальше под сомнения попал молодой человек, тогда ему было лет 20, из влиятельной цыганской семьи. У него было алиби, которое не подтвердилось. Он говорил, что в тот день вообще был в Белебее, но в одном из ларьков мы узнали, что он покупал алкоголь и сигареты. В доме убитого было много бутылок и баллонов, мы решили сделать повторный осмотр, изъяли бутылки и отправили их на экспертизу. У него в доме было порядка 100 тар! Но эксперты отработали очень хорошо, оперативно и на одной из бутылок нашли отпечатки подозреваемого. Тогда мы поняли, что в тот день он находился на месте преступления. Один момент отягощал раскрытие – его отец уехал в Молдавию за невестой для старшего сына. Мы прекрасно понимали, что, когда отец вернется, сын расскажет ему все, и мы больше не увидим подозреваемого, дело так и останется нераскрытым. Его просто увезут отсюда. В день возвращения отца мы вызвали снова молодого человека на допрос, привели доказательства, и тогда он сознался во всем, - рассказал следователь. – Успели за несколько часов.Ильдус Ахметов рассказывает, что раскрывать в 90% случаев приходится тяжкие преступления. К ним правоохранители уже привыкли, но самым тяжелым в психологическом плане до сих пор остаются преступления в отношении детей, особенно если речь идет о половой неприкосновенности.- В последнее время, к сожалению, участились такие случаи. И это ужасно. Я никогда не пойму людей, которые совершают такие преступления, - говорит следователь.«РАСКРЫВАЮТСЯ ДЕЛА И ЧЕРЕЗ ДЕСЯТКИ ЛЕТ»Ни одно дело у следователей не остается «закрытым». Даже если оно было совершено пять или десять лет назад. Правоохранители всегда достают нераскрытые дела и просматривают свежим взглядом. В 2018 году следователи сумели раскрыть убийство22-летнего работника фермы, которое было совершено в 2013 году. Он числился без вести пропавшим, поиски велись несколько лет, проверялись коллеги пропавшего, товарищи, но выяснить, куда пропал парень, так и не удалось.В апреле 2018 года во время ремонтных работ подземного трубопровода на ферме, где работал потерпевший, были обнаружены человеческие останки. Генетическая экспертиза установила, что они принадлежат пропавшему работнику фермы.- Свидетели были допрошены повторно, и в убийстве парня признался 57-летний житель Балтачевского района. Все это время он жил в деревне, никуда не сбежал. Оказалось, что в октябре 2013 года он с убитым после работы выпивал в комнате охранника на ферме. Выпили, поругались, мужчина схватил металлическую трубу и ударил ею по голове парня. Тот скончался на месте, а от тела преступник избавился – сбросил в яму рядом с фермой, которая была вырыта для ремонта водопроводной трубы, и присыпал землей, - говорит Ильдус Ахметов.«РАБОТА – ОБРАЗ ЖИЗНИ»Ильдус Ахметов рассказывает, что первое время приходилось жить и спать на работе. В профессии остаются не все – многие просто не выдерживают такого, ведь работа следователя – это образ жизни. О ней нельзя забыть ни на выходных, ни в отпуске – всегда надо быть на связи.- У меня телефон не выключается даже, когда я в отпуске, когда отдыхаю не в России, благо семья меня во всем поддерживает. У меня есть супруга, трое детей – два сына и дочь. Если дети захотят пойти по моему пути, я только рад буду. Хочется сказать спасибо и моим родителям – они тогда поддержали мой выбор, помогали финансово, когда я проходил практику и работал бесплатно, - говорит следователь.Свободное время майор любит проводить с семьей, выбираться на рыбалку и охоту.«Комсомолка» поздравляет работников следственных органов и желает им крепкого здоровья, удачи во всем и терпения.