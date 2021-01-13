В Башкирии родные и близкие 24-летней Жанны Чикишевой из села Ургала Белокатайского района просят о срочной помощи всех неравнодушных людей. Днем 10 января их любимая дочь вместе со своим женихом разбились в страшной аварии на трассе в Бирском районе, когда возвращались из гостей домой. От полученных травм 23-летний парень скончался на месте, а его возлюбленную в критическом состоянии отвезли в Бирскую ЦРБ и поместили в реанимацию. Сейчас жизнь девушки находится буквально на волоске, и для ее спасения требуется донорская кровь.- Группа крови совершенно не имеет значения. Кровь можно сдать в Уфе, на станции переливания крови на Батырской 41/1 с 08.00 до 13.00, а также в самой Бирской центральной больнице и филиалах в Октябрьском, Нефтекамске и Белорецке. Это очень важно: Жанночка сейчас находится в очень тяжелом состоянии. У нее серьезная черепно-мозговая травма, отек мозга, переломаны ребра, задеты легкие. Она сейчас в коме, и ей постоянно вливают донорскую кровь, - рассказала мама пострадавшей девушки. – Главное, обязательно указать, что вы сдаете кровь именно для Чикишевой Жанны Сергеевны 1996 года рождения, и что она находится в реанимации Бирской центральной районной больницы.«У МАШИНЫ БЫЛА ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА НА ЗАДНИХ КОЛЕСАХ»Напомним, эта жуткая авария произошла днем в минувшее воскресенье на автодороге «Уфа – Бирск - Янаул». 31-летний житель Мишкинского района решил подработать - нашел пассажиров через популярный сервис попутчиков «BlaBlaCar» и отправился в междугороднюю поездку. В тот день на Башкирию обрушился сильный снегопад – дорога была завалена снегом и покрыта ледяной коркой, а у иномарки «Хендай Солярис» на задних колесах была летняя резина. В итоге парень не справился с рулевым управлением, вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со встречной «Ладой Грантой».В итоге двое 23-летних пассажиров, среди которых был и жених Жанны Чикишевой Азат Заннятов, скончались на месте; саму девушку и водителя увезли на скорой в ближайшую больницу. На больничной койке также оказался и 63-летний водитель второй машины из ДТП.- Это ужасная трагедия, в которую нам так сложно поверить. Жанна и Азат так любили друг друга! Дочь ждала его целый год из армии, Азат вернулся домой 1 декабря, и они сразу же прочитали никах [свадьба в мусульманском мире- Ред]. У детей было столько планов – они же собирались поехать в Москву, чтобы там подработать и сыграть пышную свадьбу! На каникулах они вот навестили нас, съездили к родителям Азата. 11 января Жанне нужно было на работу, и вот они поехали в Уфу, когда случилось такое горе. Наша девочка пока находится в коме и даже не знает, что ее любимого больше нет в живых… Мы даже не знаем, как сообщить ей эту новость, когда она придет в себя, - горестно вздыхает мама Жанны.Если вы хотите спасти жизнь молодой девушке и стать для нее донором крови, обратитесь на Станцию переливания крови по адресу г. Уфа, ул. Батырская, 41/1 с пометкой «для Чикишевой Жанны Сергеевны 1996 года рождения, находится в Бирской ЦРБ».