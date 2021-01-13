Во время новогодних праздников сотрудники ГИБДД в Уфе помогли семье с маленьким ребенком, которая попала глубокой ночью в трудную ситуацию. Полицейские проявили неравнодушие и сами предложили помочь паре.Как сообщили в МВД республики, в тот вечер младший лейтенант полиции Айдар Шафиков и лейтенант полиции Николай Полежаев несли службу. В Черниковке, на пересечении улиц Свободы и Вологодской они заметили автомобиль «Лада Гранта». Машина стояла на обочине, была заглушена, а рядом с ней стояла женщина, которая пыталась остановить попутные автомашины.Полицейские подъехали к «Ладе» и узнали, не нужна ли женщине помощь. Оказалось, что водитель, его супруга и их двухлетний ребенок не местные – они приехали в Уфу в гости. Машина сломалась, и семья вынужденно остановилась на обочине. Мужчина попытался отремонтировать автомобиль собственными силами, но все безрезультатно.Инспекторы ДПС предложили женщине и ребенку пересесть в патрульный автомобиль, чтобы они могли согреться. Неисправный автомобиль отбуксировали до автосервиса, однако и там не смогли помочь. Тогда сотрудники полиции вместе с ними дождались прибытия эвакуатора, который доставил машину уже в другое место для ремонта.Семья восхитилась таким добрым поступком полицейских и выразила слова благодарности за помощь, неравнодушие, внимательное и чуткое отношение к водителям.Отметим, что это не первый случай, когда сотрудники ДПС помогают людям. Минувшей зимой в Башкирии в неприятную ситуацию угодил житель Татарстана. Он ехал на грузовике «Чайка-Сервис» по дороге Дюртюли - Нефтекамск, и вдруг авто вышло из-под контроля, дальнобойщик слетел в кювет. Грузовик едва не перевернулся, пожилому водителю пришлось покинуть салон и думать, как спасать авто и груз, на 25-градусном морозе. На помощь к нему остановился экипаж ДПС, полицейские посадили водителя в свою машину, отпоили горячим чаем, а затем помогли вызволить тягач вместе со строительным вагончиком из кювета.